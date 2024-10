A Wall Streeten lesz a decemberi gyorssakk- és villámsakk-vb

A nemzetközi sportági szövetség (FIDE) honlapjának híre szerint a december 26. és 31. között sorra kerülő nyílt (férfi) versenynek a Cipriani Wall Street ad otthont, ahol korábban a kereskedelmi tőzsde, az értéktőzsde és az Egyesült Államok vámháza működött, illetve szolgált a National City Bank székhelyeként is. A női vb-t az utca túloldalán, a Wall Street 48. szám alatt fellelhető, ugyancsak történelmi helyszínen bonyolítják le, ahol egykor a Bank of New York & Trust Company Building és az Amerikai Pénzügyi Múzeum székelt.

„A bajnokságokat világszínvonalú helyszíneken rendezik meg, ami kiemeli a sakk egyedülálló helyét a társadalomban” – idézte a honlap Emil Sutovskyt, a FIDE vezérigazgatóját, aki hozzátette: „Nagyon örülünk, hogy egy ilyen léptékű eseményt szervezhetünk a globális pénzügyek szívében, és hisszük, hogy ennek eredményeként a sakk értéke világszerte emelkedni fog.”

A FIDE júniusban jelentette be, hogy a hagyományosnál rövidebb játékidejű mérkőzések idei világbajnokságai New Yorkban lesznek. Szeptember elején kiderült, hogy a sportági csúcseseményt új, kétlépcsős formátumban rendezik meg, amely ötvözi a svájci rendszert a kieséses döntőkkel. Az első szakasz a megszokott svájci rendszer szerint zajlik, amely 13 fordulóból áll az open kategóriában és 11 fordulóból a női tornán. Az alapetapból a legjobb nyolc játékos jut tovább a kieséses szakaszba, ahol négy partiból álló párosmeccsek következnek, s az állva maradt legjobb kettő vív meg a világbajnoki címért.