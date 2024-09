MOB-tisztújítás: Gyulay újraválasztása és több női vezető várható

A Kulcsár Krisztián elnök három évvel ezelőtti távozása (elveszítette az általa kezdeményezett bizalmi szavazást), majd Gyulay Zsolt megválasztása óta ismét a „magyar sport parlamentjeként” működő szervezetbe a különféle sport és társadalmi szervezetek legfeljebb 127 tagot delegálhatnak, ők szavaznak az új vezetőségről.

Az elnökségi tagságra is csak olyanok kandidálhatnak, akik tagjai a MOB-nak, a tagságot pedig minden esetben a delegáló szervezet ajánlására magának az olimpiai bizottság közgyűlésének kell szentesíteni. A talán legfontosabb kérdésről, az elnök személyéről semmilyen vita nem várható, lévén a jelenlegi vezető, a korábbi kétszeres olimpiai bajnok kajakos, Gyulay Zsolt az egyetlen jelölt, ahogyan a két alelnök – Deutsch Tamás (a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke) és Wladár Sándor (a Magyar Úszószövetség elnöke) – is ellenfél nélkül jelölt újra a tisztségre. A tíz választott tagot számláló elnökség maradék hét helyére tizenöten adták be a pályázatukat, közülük az elmúlt napokban visszalépett Molnár Tamás (Magyar Vízilabda-szövetség, Baji Balázs (MOB Sportolói Bizottság), majd Márton Zsolt Krisztián (Magyar Tekvandószövetség) és Kovács István (Magyar Ökölvívó Szakszövetség). A közgyűlés előtt egy nappal versenyben volt még: Bacsa Péter (Magyar Birkózók Szövetsége), Berki Krisztián (Magyar Tornaszövetség), Csisztu Zsuzsa (Magyar Sportújságírók Szövetsége), Imre Géza (Magyar Vívószövetség), Kolbenheyer Zsuzsanna (Magyar Jégkorong Szövetség), Kovács Antal (Magyar Judo Szövetség), Nagy Tímea (Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete), Pálinger Katalin (Magyar Kézilabda-szövetség), Sinkó Andrea (a MOB-elnökség delegáltja), Szabó Tünde (Magyar Úszószövetség), Szász Emese (Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja).

Mindez azt jelenti, hogy a választott tagok között akár többségbe is kerülhetnek a nők, ami azért fontos, mert korábban sok kritika érte a szervezetet, hogy mindössze egyetlen női vezetőségi tagja volt, a kézilabda-szövetség delegáltja, Pálinger Katalin személyében. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlása szerint a nők aránya el kellene, hogy érje a harminc százalékot az elnökségben, ami – tíz taggal számolva – legalább három női elnökségi tagot jelent, ha viszont azt nézzük, hogy van a testületnek további négy, nem választott, hanem a „hivatalából fakadó módon” odatartozó tagja, akkor valójában öt hölgyet illene választania szombaton a közgyűlésnek. Miután heten vannak a jelöltek között, erre meg is van az esély.

Csisztu Zsuzsa elnökségi tagságra pályázik (Fotó: Török Attila, archív)

Egyikük, Csisztu Zsuzsa, a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) alelnöke, korábbi tornász olimpikon, lapunk főmunkatársa a tagoknak kiküldött motivációs levelében többek között ezt írta a témáról: „Évtizedek óta aktívan igyekszem segíteni a sportvilágon belüli esélyegyenlőség megvalósulását, s aktív tagja vagyok olyan hazai és nemzetközi közösségeknek, ahol a nők sportjára irányuló, még jelentősebb figyelemért, elismertségért és egyenlő feltételekért dolgozunk.” Igaz ugyanakkor, hogy a kétszeres, illetve egyszeres olimpiai bajnok Nagy Tímea és Szász Emese révén a vívósportnak már a negyedik és az ötödik képviselője kerülhetne az elnökségbe, amit nem tartunk valószínűnek, ahogyan azt sem, hogy jelentős sportvezetői, vagy sportdiplomata pályafutás nélkül be lehet kerülni a MOB vezető testületébe.

A négy „ex officio” tag egyébként, akik választás nélkül, hivatalukból fakadóan automatikusan tagjai az elnökségnek: Schmitt Pál (a NOB tiszteletbeli tagja), Fürjes Balázs (a NOB állandó tagja), Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke, Baji Balázs, a MOB sportolói bizottságának elnöke). Az elnökség most lejáró mandátumú tagjai közül Markovits László (a Vasas SC elnöke), Magyar Zoltán (a Magyar Tornaszövetség elnöke) és Vári Attila (a Magyar Vízilabda-szövetség korábbi elnöke) nem kandidált újra a pozícióra, korábban is tag volt viszont Bacsa Péter, Imre Géza, Kovács Antal és Pálinger Katalin.

Még egy nemzetközi szabálynak kell megfelelnie a tisztújítás végeredményének: a 14 tagú elnökség több mint fele, azaz nyolc tag kell, hogy olimpiai sportágak szakszövetségének a képviselője legyen, az egyéb szervezetek így hat tagot adhatnak, vagyis a négy „ex oficio” tag mellett – Deutsch Tamás megválasztása esetén – még egyet.