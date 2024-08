Parasport: Magyarország 3. helyen zárt a szervátültetettek Európa-bajnokságán

A Magyar Szervátültetettek Szövetségének hétfői közleménye szerint Magyarország a harmadik helyet szerezte meg az összesített pontversenyben.



„Ezek a lenyűgöző eredmények és a sportszerű küzdelmek nemcsak a sportolók elszántságát és kitartását tükrözik, hanem a háttérben állók áldozatos munkáját is. Az életmentő orvosokét, a fáradhatatlanul gondoskodó szakdolgozókét, az inspiráló edzőkét, a feltétel nélkül segítő családtagokét, az egyesületekét és a támogatókét, akik töretlenül hisznek bennünk – fogalmazott Berente Judit, a szövetség elnöke. – Ezek a sikerek mindannyiunkat felemelnek, és erőt adnak, hogy soha ne adjuk fel az álmainkat. A szervátültetés nem befejezés, hanem egy új kezdet: lehetőség arra, hogy teljes életet éljünk, és akár a sportban is kiteljesedjünk. Ezek a sikerek az ismeretlen és az élő donorokéi is. Nélkülük nem lehetnének itt a sportolóink, és nem írhatnánk ezt a történetet."



A legfiatalabb magyar versenyző, a 16 éves, kombinált vese- és májátültetett Varga Dominik két bronzérmet szerzett asztaliteniszben. A csapat legidősebb tagja, a 72 éves, szívátültetett Pengő László úszásban remekelve négy arany- és egy ezüstérmet nyert. A magyar csapat egyetlen tüdőátültetett versenyzője, a 22 éves Jakucs Edina is kiemelkedő teljesítményt nyújtott: az asztaliteniszező egyéniben ezüst-, női és vegyes párosban két aranyéremmel lett gazdagabb.



Az Eb legeredményesebb férfi versenyzője is magyar volt: a 21 éves, csecsemőkorától májátültetett Domonkos Ádám az egyéni úszásnemekben négy aranyérmet, váltóban egy-egy első és második helyet, 5 kilométeres utcai futásban pedig ezüstérmet szerzett.