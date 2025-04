Hétéves szünet után rendezték meg újra a mozgáskorlátozottak sportágválasztó eseményét

A megnyitón Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem (SOTE) rektora hangsúlyozta: nagy öröm, hogy újra létrejött a paralimpiai sportok és kifejezetten a fogyatékkal élők sportágválasztó rendezvénye, amely a koronavírus-járvány miatt szünetelt. Hozzátette, a MERI Sportnap az egyetlen olyan sportesemény az országban, amelyen harminc, így a mozgássérültek által űzhető csaknem összes sportágat szakmai segítséggel ki lehet próbálni.

A rektor kiemelte, az egyetem vezetése elkötelezett abban, hogy az egészséget és minőségi életet jelentő testmozgás mindenki számára egyenlő eséllyel elérhető legyen. Ezért nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a fogyatékkal élőknek is a lehető legnagyobb örömet okozza a sport, és közben ez kellően biztonságos legyen. Beszámolt arról, hogy a rehabilitációs klinikán a közelmúltban átadtak egy terhelésélettani labort, továbbá megállapodást kötöttek a Magyar Paralimpiai Bizottsággal arról, hogy a klinika segítséget nyújt a parasportolók fizikai felmérésében.

Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára arról beszélt, hogy a sportnap keretében minden regisztrált érdeklődő ki tudja választani, mit szeretne sportolni. Hozzáfűzte: nem kell, hogy mindenki paralimpikon legyen, csak az, hogy az élete részévé váljon a sport.

Szekeres Pál olimpiai bronzérmes és háromszoros paralimpiai bajnok kerekesszékes vívó, európai parlamenti képviselő bevallotta, amikor 1990-ben kerekesszékbe kényszerült, ő is úgy gondolta, mindennek vége. Most már azonban úgy érzi, ez csak egy új szakasz kezdete volt az életében, ezért most már azon a véleményen van, hogy így is tud szép és teljes életet élni.

„Az erő mindenkiben benne van, a sport pedig segít katalizálni, mozgósítani minket abban, hogy sok mindent visszakapjunk abból az életből, amit úgy gondoltunk, hogy elvesztettünk. Legyetek nyitottak, küzdjetek és ne hagyjátok abba azt a sportot, amit elkezdtetek!” – fordult Szekeres Pál a résztvevőkhöz.

Dani Gyöngyi, a Paraktív Alapítvány elnöke, korábbi paralimpikon vívó felidézte, 2008-ban rendezték meg először a MERI Sportnapot, amelyre idén már tizedszer került sor, és ezúttal volt a legtöbb, 350 regisztrált résztvevője.

Cserháti Péter, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikájának igazgatója arra az örömteli hírre hívta fel a figyelmet, hogy az Alaptörvény legújabb módosítása keretében a fogyatékos szót átírták fogyatékkal élőre, amelyet komoly gesztusnak nevezett a jogalkotás és a politika részéről. Egyúttal bemutatta a rendezvény nagyköveteit, Madarászné Mező Boglárka paralimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok kerekesszékes vívót és Varjú Gábor paratriatlonista szabadidősportolót.

A rendezvény a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikája, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Paraktív Alapítvány együttműködésével jött létre.