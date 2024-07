Szörfvitorlázás: napok óta jó a szél a Balatonon, jön a világbajnokság hajrája

Az U15-ös lányok mezőnyében napok óra egy spanyol hármas áll az élen, a kategóriát magabiztosan vezeti Olivia Sánchez Moral, aki az utolsó hét futamból hatot megnyert, egyszer pedig második lett, így abszolút favoritként vághat neki az utolsó versenynapnak.

„Sosem aggódom, mert mindenféle szelet szeretek, legjobban talán a közepeset, de ezen nem múlik semmi – mondta a spanyol éllovas. – Az első nap gyenge szél volt, utána felerősödött, majd kicsit megint enyhült. Tavakon kicsit más szörfözni, mert jobban forgolódik a szél, ami nehezíti a haladást, de én szeretek tavon és tengeren is versenyezni. A világbajnokság nagyon jó, a víz szintén, összességében nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Egy évvel ezelőtt második voltam a franciaországi világbajnokságon, majd idén megnyertem az Európa-bajnokságot, és szeretnék itt újra szeretnék aranyérmes lenni.”

Csütörtökön a szokásosnál eggyel több futamot rendeztek a tavon, ugyanis az U17-es fiúknak szerdán töröltek egyet, amit másnap pótoltak, így valamennyi versenyző teljesítette az eddigi 12 futamot, és már csak három van hátra. Csütörtökön az idősebb korosztály korábban szállt vízre, így erősebb szélben versenyezhetett, mint a később induló kisebbek.

Jancsó Kristóf még a harmadik nap után is a negyedik helyen állt az U17-es fiúk között, de a szerdai hibája után úgy érzi, a megnőtt pontkülönbség miatt elúszott a dobogó, viszont fel tudott állni és így is élvezni tudta a versenyt a negyedik napon is.

„Az első két nap sokkal kisebb szél volt, mint a második kettőn, az előbbi nekem jobban feküdt, mert a kis szelet szeretem jobban, és nagyon közel kerültem a dobogóhoz, három ponttal voltam lemaradva a harmadik mögött – mondta Jancsó Kristóf. – Mivel könnyű a súlyom, az erős nem feltétlenül az én szelem, de attól függetlenül élveztem a versenyt, hogy az eredményeim nem voltak olyan jók. Remélem pénteken kisebb szél lesz, mert akkor az lesz az én napom! Ha a dobogóra nem is férek fel, azért meg szeretném mutatni, hogy igenis ott tudok lenni az élen, és a végén szeretném magam feltornázni a legjobb ötbe, szerintem ez elérhető. Az első három helyen görög srácok állnak, ők most nagyon erősek ebben a kategóriában, kis szélben is jók, nagy szélben pedig ők a legjobbak.”

A magyarok közül a legjobb teljesítményt az eltelt négy nap alapján eddig Gerlits Kristóf nyújtotta, aki hatodik helyen áll a legfelső, Techno Plus kategóriában, de azon belül harmadik az U19-esek között, ahol így jelenleg érmes helyen áll. Az U13-asok között Körtvélyesi Antal vitorlázik nagyszerűen, aki ugyan negyedik helyen áll a korosztályt vezető spanyol trió mögött, de messze a legjobb azok között, akik kisebb, 5.0-s vitorlát használnak a kategóriára jellemző 5.8-as helyett.

4. NAP, EREDMÉNYEK (12 FUTAM UTÁN)

TECHNO PLUS, FÉRFIAK

1. Minas Koutelas (görög) 35

2. Yugo Saito (japán) 35

3. Aris Panagopoulos (görög) 43

...6. Gerlits Kristóf (magyar) 69

TECHNO PLUS, NŐK

1. Nefeli Anagnostou (görög) 28

2. Teres Medde (olasz) 30

3. Kristyna Chalupnikova (cseh) 47

...13. Bósza Bori (magyar) 89

U17, FIÚK

1. Panagiotis Ioannou (görög) 13

2. Agapitos Michalis Stamatoulakis (görög) 28

3. Pavlos Kallitsis Alagkiozian (görög) 36

...9. Jancsó Kristóf (magyar) 79

U17, LÁNYOK

1. Danai Anagnostou (görög) 13

2. Defne Egrilmez (török) 32

3. Martina Bárbara Tor (spanyol) 33

...17. Sári Viktória (magyar) 148

U15, FIÚK

1. Evangelos Kyriazakos (görög) 37

2. Georgios Kanellopoulos (görög) 51

3. Spiros Monastiriotis (görög) 63

...30. Takáts Rajmund (magyar) 259

U15, LÁNYOK

1. Olivia Sánchez Moral (spanyol) 14

2. Lindia Miel Pousa Dios (spanyol) 25

3. Mia Berazategui (spanyol) 41

...6. Gádorfalvi Dalma (magyar) 83

U13

1. Joshua Castro Jurek (spanyol) 25

2. Joan Servera (spanyol) 40

3. Biel Martorell Blasco (spanyol) 40

4. Körtvélyesi Antal (magyar) 71*

* 5.0-s vitorlával