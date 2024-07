Európa legjobb 15 padel országa közt Magyarország

A (Szakács Olivér, Bíró André, Schmidt-Bohn Zsombor, Urvölgyi Marcell, Weidinger Gergő és Tóth Csongor hatosból álló) magyar férfi csapat a verseny során a horvát válogatottat megelőzve a 15. helyen végzett, míg a női csapatunk (Andrejszki Dóra, Juhász Pálma, Haddad Noa, Hole Sandy, Erdélyi Mónika, Kovács Anikó) a döntő összecsapásban a lengyeleket legyőzve a 14. helyet szerezte meg. A verseny során számos emlékezetes pillanat és kiváló egyéni teljesítmény tette különlegessé a magyar csapat szereplését. A női csapatnál külön kiemelésre méltó Andrejszki Dóra és Juhász Pálma teljesítménye, akik hat mérkőzésükből ötöt megnyertek, bizonyítva ezzel kiemelkedő játékerejüket és taktikai felkészültségüket. Teljesítményük alapján elmondható, hogy Európa legjobbjaival versenyben vannak a lányok.

A férfiaknál Tóth Csongor és Bíró André páros szintén remekelt, két mérkőzést megnyerve a verseny során. Az utolsó mérkőzésen egy betegségekkel és sérülésekkel tűzdelt csapatnak sikerült felülmúlni a horvátok legjobbjait, ami végül a 15dik helyet jelentette a válogatottnak. A magyar csapatban az egyéni történetek és személyes szálak is felkeltették a nemzetközi padel közösség érdeklődését, hiszen Hole Sandy és Haddad Noa anya-lánya párosként indult a versenyen és cikket írt róluk a Nemzetközi Padel Szövetség is, kiemelve a család és a sport különleges kapcsolatát és összhangját. A Magyar Padelszövetség ez úton is köszönetét fejezi ki a válogatott tagjainak, az edzőknek és a támogatóknak a kitartó munkájukért és elkötelezettségükért. Külön köszönet illeti a szurkolókat, akik lelkes támogatásukkal inspirálták és buzdították a csapatot a verseny során. A nézők szavazatai alapján Juhász Pálma és Bíró André nyerték el az Európa-bajnokság legértékesebb magyar játékosa (MVP) címet.

Kerekes Péter, a Magyar Padelszövetség elnöke a következőket nyilatkozta: „Mindenképpen elégedett, büszke és hálás vagyok: ha az egész Európa-bajnokságot nézzük, akkor 51 nevező nemzetből sikerült elérni ezt az eredményt, azaz kimondhatjuk, hogy az elit mögött vagyunk a középmezőny élén. Mindkét csapat kiadta magából a maximumot, szívvel-lélekkel küzdöttek a nemzeti színekért, a két ország legyőzése mellett számos meccset nyertek párosaink a nálunk magasabban jegyzett párok ellen. Bizonyították a lányok és a fiúk, hogy ott a helyük a legjobbak mellett és azt is, hogy már ebben a generációban is van potenciál még magasabbra jutni és egy két játékosnak még a profik közé sikeresen bejutni. Diplomácia tekintetében nagyon hasznos volt a jelenlétünk, egyrészt már-már minden európai szövetségi vezetéssel jó kapcsolatot ápolunk. Még fontosabb, hogy a MAPASZ alapító tagja lett az új Padel Europe-nak, mely a FIP új hivatalos kontinentális szövetsége. Emellett idén szeptember elején Budapest ad otthont a Junior Padel Európa-bajnokságnak, ami különleges lehetőség és elismerés hazánknak, valamint kiváló alkalom a sportág további népszerűsítésére is.”