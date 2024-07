EU-elnökség: a nagy sportesemények öröksége és az egészségmegőrző testmozgás volt a középpontban az EU sportigazgatóinak budapesti ülésén

A magyar sportállamtitkár nyitóbeszédében megköszönte a spanyol és belga trió partnereknek az elmúlt évben végzett munkát, és hangsúlyozta, a magyar elnökség célja, hogy építsen az általuk elért eredményekre.

Schmidt Ádám hozzátette: a nemzetközi figyelem ezen a nyáron ismét Európára irányul a Németországban zajló labdarúgó-Európa-bajnokság és a hamarosan kezdődő párizsi olimpia és paralimpia miatt. Rámutatott, hogy nagy nemzetközi sportesemények megrendezésében Magyarországnak is jelentős tapasztalata van már ó, éppen ezért fontosnak tartották, hogy a magyar elnökség programjának egyik fő pontjaként ezen események öröksége, társadalomra gyakorolt hosszú távú hatása is helyet kapjon. Emellett kiemelte a másik fontos programpont, az egészségmegőrző testmozgás jelentőségét, amelyet a magyar sportirányítás az élsport mellett ugyancsak hangsúlyosan kezel, ezért indították el tavaly szeptemberben a közösségi sportolást népszerűsítő Sportoló Nemzet Programot - számolt be róla a Honvédelmi Minisztérium.

Az Európai Bizottság részéről Georg Häusler sportért, kultúráért és kreativitásért felelős igazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tiszteletbeli tagja felvezette az ülés első napjának témakörét, a nagy nemzetközi sportesemények örökségét.

Az első szekcióban a nagy sportesemények társadalmi örökségéről kerekasztal-beszélgetés keretében értekeztek a panel tagjai - Ancic-Valkai Ágnes, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség végrehajtó bizottsági tagja; Szijj Lilla, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) Olimpiai Értékek Iskolai Programjának projektmenedzsere; Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) főtitkára; Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára; valamint Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke, a Úszó Nemzet Program elindítója, az Európai Úszó Szövetség (European Aquatics) és a Nemzetközi Úszó Szövetség (World Aquatics) döntéshozó szerve, a Bureau tagja.

A második szekcióban Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sportigazgatója - aki kiemelt feladatkörben vett részt a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság szervezésében - a téma kapcsán előadásában érintette a nagy sportesemények gazdasági, közösségépítő és egészséges életmódot népszerűsítő hatását, továbbá az önkéntesség fontosságát.

Az ülés másnapján az egészségmegőrző testmozgás témaköre került a középpontba Peter Gelius, a Lausanne-i Egyetem professzora és Balogh Gábor, a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség elnöke közreműködésével. Előadásukban a fizikai aktivitás egészségre gyakorolt hatásait vizsgálták és a magyar diáksportban működő jó gyakorlatokat ismertették a résztvevőkkel.