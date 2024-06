Kempf Zozo: Hatalmas motiváció az olimpia, ezt még ki szeretném pipálni

„Egyértelműen lökést ad a folytatásra. Nagyon örülök, hogy körülbelül két éve ismét elkezdtem versenyezni. Az olimpia hatalmas motivációt jelent az életemben, ezt még ki szeretném pipálni” – mondta az NSO Tv-nek Kempf Zoltán, aki a 11. helyen végzett a BMX-freestyle döntőjében az olimpiai kvalifikációs sorozat budapesti állomásán.

Arról is beszélt, nagy mérföldkő az életében a döntőbe jutás, kitért a hazai közönség támogatására, és arra is, hogy Budapesten bebizonyította-e a BMX-freestyle, helye van az olimpiai programban. Interjúnk során még Szoboszlai Dominik neve is elhangzott, hogy mivel kapcsolatban, az a videónkból kiderül.