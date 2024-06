A Sport Tv-n maradnak a PDC legfontosabb dartsversenyei

A közlemény nem tartalmaz pontos évszámot, csak azt, hogy még több évig a Sport Tv-n lesznek a PDC kiemelt versenyei: a PDC dartsvilágbajnokság, a Premier League, a World Matchplay, a Grand Slam of Darts, a World Grand Prix, a Players Championship Finals, a UK Open, az Európa-bajnokság, a World Cup of Darts (nem hivatalos csapatvilágbajnokság), a World Series of Darts, a World Series of Darts Finals és a The Masters is része a csomagnak.

A dartssport és elsősorban a világbajnokság az évek során a Sport Tv egyik legnézettebb közvetítés-sorozata lett – áll a közleményben, amely szerint a megállapodás összesen több mint 500 óra élő dartsközvetítést tartalmaz.