MotoGP: a Balaton Park Circuit készen áll, a csapatok már tesztelnek a Magyar Nagydíjra

Célegyenesbe fordult a gyorsasági motorsport két csúcskategóriájának Magyar Nagydíja, a napokban ugyanis a Superbike-világbajnokság és a MotoGP csapatai is teszteltek a Balaton Park Circui­ten, ahol a nyáron mindkét sorozat magyarországi futamait rendezik meg.

„A 2025-ös év kiemelkedő a magyar autó-motorsport család számára, a megújuló Hungaroringen sorozatban a 40. Formula–1-es Magyar Nagydíjnak adhatunk otthont, míg a MotoGP mezőnye 33, a Superbike legjobbjai pedig 35 év után látogatnak el újra hozzánk – hangsúlyozta a tesztnapon tartott sajtótájékoztatón Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, miközben kint, az aszfaltcsíkon közel 300 kilométer per órás sebességgel száguldoztak a motorok. – Az autó-motorsportnak nagy társadalmi támogatottsága van hazánkban, sőt, egész Közép-Európában, ez a rendezvény a fiatalokat is megszólítja, és magán a versenyen kívül hozzáadott értéke is van, hiszen ebben a néhány napban hazánkra fókuszál majd a világ motorsportja.”

Az elmúlt időszakban több átalakítást is el kellett végezni a pályán a biztonság növelése érdekében, hogy a pálya megkapja a Nemzetközi Motorsport-szövetség (FIM) legmagasabb, Grade A-licencét. Meg is kapta, és ezeknek a munkálatoknak köszönhetően az eredeti háromszorosára nőtt a bukóterek területe, több ponton is távolabb került az aszfaltcsíktól az első védelmi vonalnak nevezett szalagkorlát- és alkatrészfogó kerítésrendszer, valamint három kanyarban is kiegészítő motoros nyomvonalat építettek ki, így a pálya eredeti, 4115 méteres hossza 4074 méterre csökkent.

Talmácsi Gábor, a 125 köbcentiméteres géposztály – ma Moto3 – 2007-es világbajnoka, Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, Szondy Szilvia, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója és Walterné Dancsó Adrienn, a Balaton Park Circuit operatív igazgatója (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Ezzel párhuzamosan átalakították a vízelvezető hálózatot, valamint a versenyirányításhoz szükséges gyengeáramú és informatikai rendszereket, valamint elkészült a versenypálya külső szervízútja.

„A Balaton Park Circuit sikánjainak köszönhetően a versenynaptár egyik legtechnikásabb aszfaltcsíkja, afféle stop and go pálya, ami abból a szempontból is nagyon jó, hogy rengeteg előzési pontot találunk rajta – mondta Talmácsi Gábor, hazánk legismertebb motorversenyzője, aki 2007-ben szerzett világbajnoki címet a 125 köbcentis kategóriában, és néhány napja éles körülmények között is kipróbálhatta a pályát. – Ha utánpótlás-szempontból nézzük az eseményt, tapasztalataim szerint minden úgy kezdődik, hogy a családok eljönnek a versenyekre, és a gyerekek beleszeretnek a motorsportba. Így a mai feltörekvő fiatalság számára az ilyen versenyeknek köszönhetően megteremtődik egy olyan vízió, ami sok munkával valósággá válhat.”

A World SBK hazai futamát július 25–27-én, a MotoGP Magyar Nagydíjat pedig augusztus 22–24-én rendezik meg a Balaton Park Circuiten.