Superbike-vb: Razgatlioglu tökéletes hétvégét zárt a Balaton Parkban, Bautista ijesztő bukást úszott meg

Megérkezett az eső vasárnap reggel a Balaton Park Circuitre, a superbike-világbajnokság magyar fordulójának utolsó versenynapján, igaz, a délelőtti tízkörös superpole-futamra már elállt, az aszfaltcsíkot pedig felszárította a szél. A versenyt azonban hivatalosan így is esős futamnak nyilvánították, ami annyit jelentett, hogy szabadon lehetett gumit cserélni.

A hétvégét eddig uraló címvédő, a török Toprak Razgatlioglu fölénye továbbra is egyértelmű maradt, még az is belefért, hogy a harmadik körben a hibája miatt a negyedik helyre csúszott Daniel Petrucci, Sam Lowes és Álvaro Bautista mögé. Utóbbi neve ismerősen csenghet, húsz évvel ezelőtt még Talmácsi Gábor is csatázott ellene a MotoGP 125 köbcentis kategóriájában, negyvenévesen pedig még mindig itt van a superbike mezőnyében, sőt, 2022-ben és 2023-ban meg is nyerte a sorozatot.

A futam felénél a kétszeres világbajnok Razgatlioglu rálépett a gázra, visszavette az első helyet és ellépett az élbolytól, így megnyerte a futamot, ami a superbike-vb történetének ezredik futama volt. A levegőben lógott az eső lába a délutáni verseny előtt is, ami csak azért lett volna érdekes, mert Razgatlioglu nem annyira jó esőben, az olasz Nicolo Bulega viszont igen, aki a legnagyobb (igazából egyetlen) ellenfele a vb-címért folytatott küzdelemben.

Mivel azonban a hétvége utolsó superbike-futama száraz volt, esélye sem volt senkinek a címvédővel szemben, aki nem rajtolt tökéletesen, de már a negyedik körben három másodperccel a mezőny előtt száguldott, és innentől kezdve semmi sem veszélyeztette az újabb győzelmét, hibátlanul (háromból három) teljesítette a hétvégét, és már 26 ponttal vezet az összetett pontversenyben.

A hatodik körben Bautista dobta el a motorját a nyolcas kanyarban, motorja a falnak vágódott és csúnyán összetört, de az eset is jól mutatta, a szervezőknek miért kellett háromszorosára növelniük a kavicságyak területét, a veterán spanyol ugyanis a saját lábán, sértetlenül hagyta el a pályát.

SUPERBIKE-VILÁGBAJNOKI FUTAM

BALATON PARK CIRCUIT (BALATONFŐKAJÁR)

Superpole-futam (élmezőny): 1. Toprak Razgatlioglu (török, BMW) 17:16.376 perc, 2. Sam Lowes (brit, Ducati) 2.810 másodperc hátrány, 3. Álvaro Bautista (spanyol, Ducati) 7.251 mp h., 4. Andrea Locatelli (olasz, Yamaha) 10.216 mp h., 5. Xavi Vierge (spanyol, Honda) 10.509 mp h., 6. Axel Bassani (olasz, Bimota) 12.295 mp h., 7. Ryan Vickers (brit, Ducati) 17.005 mp h., 8. Tarran Mackenzie (brit, Ducati) 17.065 mp h., 9. Jonathan Rea (brit, Yamaha) 18.241 mp h., 10. Danilo Petrucci (olasz, Ducati) 20.192 mp h

2. futam (élmezőny): 1. Razgatlioglu (török, BMW), 34:57.486 perc 2. Nicolo Bulega (olasz, Ducati) 10.317 mp h., 3. S. Lowes (brit, Ducati) 13.154 mp h. 4. Petrucci (olasz, Ducati) 18.297 mp h., 5. Locatelli (olasz, Yamaha) 18.752 mp h., 6. A. Lowes (brit, Bimota) 28.052 mp h., 7. Vierge (spanyol, Honda) 29.220 mp h., 8. Bassani (olasz, Bimota) 30.337 mp h., 9. Dominique Aegerter (svájci, Yamaha) 30.692 mp h., 10. Yari Montella (olasz, Ducati) 35.239 mp h.

A világbajnokság élmezőnye: 1. Razgatlioglu (török, BMW) 407 pont, 2. Bulega (olasz, Ducati) 381, 3. Petrucci (olasz, Ducati) 233, 4. Locatelli (olasz, Yamaha) 218, 5. Bautista (spanyol, Ducati) 217, 6. S. Lowes (brit, Ducati) 156, 7. Vierge (spanyol, Honda) 112, 8. A. Lowes (brit, Bimota) 105, 9. Iker Lecuona (spanyol, Honda) 90, 10. Andrea Iannone (olasz, Ducati) 87