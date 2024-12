Bacsa Péter: Ha az olimpiát nem nézzük, jó évet zártunk

– Az év legfontosabb eseménye természetesen a párizsi olimpia volt, amelyre öt birkózónk kvalifikált, és két-két ötödik, valamint hetedik hellyel zártunk. Bő négy hónap távlatából miként látja a történteket?

– Továbbra is tagadhatatlan, hogy jobb eredményekre számítottunk. A statisztikák azt mutatják, hogy átlagban egy érmet szerzünk az olimpiákon, Párizsban két esetben is centiméterekre voltunk ettől, nüanszokon múlt. Nem mondanám, hogy kudarcot vallottunk, négyen is bejutottak a legjobb nyolcba, ami azt mutatja, hogy a magyar birkózás továbbra is erős bástyája a leszakadó európai országoknak – válaszolta Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke.

– Minek köszönhető Európa egyre inkább tapasztalható lemaradása?

– Látjuk a trendeket, az egyre lefelé haladó spirált, a kiutat viszont nehezen. A gazdasági fejlettség nem kedvez a sportágunknak, India, Kína egyre jobban előtérbe kerül, ahogyan a posztszovjet államok is, sőt, napjainkban már a dél-amerikai sportolók is jelentős erőt képviselnek. Visszasírjuk azokat az időket, amikor nyolc-tíz országgal kellett számolni, ettől már fényévekre van a sportág. Rengeteget kell dolgoznunk azért, hogy megtartsuk az eredményességet, és büszkék vagyunk arra, hogy harminc és negyven közötti éves világverseny-éremszámmal ez rendre sikerül, így történt kétezerhuszonnégyben is.

– Mi a helyzet az utánpótlásunkkal?

– Az érmek számát tekintve jól teljesítettünk, ugyanakkor kevesebb döntőben voltunk érdekeltek, mint tavaly. Üdvözítő, hogy a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia munkája már most látszik, többen berobbantak a saját korosztályukban. Bízunk benne, hogy ez a tendencia folytatódik.

– Szóval célként meg lehet fogalmazni, hogy az Európai Unió mezőnyének elején teljesítsünk?

– Igen. Ha egész Európát nézzük, akkor is csak négy-öt szovjet utódállam és a törökök előznek meg minket. Próbálunk alkalmazkodni a világ birkózásához és a lehető legtöbbet kihozni a lehetőségeinkből. Párizsból is levontuk a megfelelő következtetéseket, és megújult vezetőséggel vágunk neki a következő olimpiai ciklusnak. Los Angelesre új kvalifikációs rendszer várható, amelynek részleteit jövőre dolgozzák ki.

– Az MBSZ karácsonyi ünnepségén elmondta, hogy a támogatást tekintve a magyar birkózás a kiemelt kategóriában maradt.

– Körülbelül ugyanazzal a költségvetéssel dolgozhatunk tovább, mint az idén. Ez elegendő ahhoz, hogy továbbra is működtessük az edzői és az egyesületi programjainkat, valamint a válogatott zavartalan felkészülését. Ez mindenképpen nagy fegyvertény. Ami az általános tartalékunkat illeti: a negyedét nemrégiben felhasználtuk, száztizenöt grundbirkózószőnyeget gyártattunk száztízmillió forint értékben. Ezeket iskoláknak ajándékozzuk, így sokkal több gyerek kerülhet kapcsolatba a birkózással. Nagy reményeink vannak a programot illetően, elősegíti, hogy a kluboknak könnyebb és nagyobb legyen a merítési lehetőségük.

– Összességében tehát hogyan lehet tekinteni kétezerhuszonnégyre?

– Hullámvasútként, voltunk fenn és lenn is, öröm- és bánatkönnyeket egyaránt hullattunk. Ha az olimpiát nem nézzük, jó évet zártunk, amiatt viszont sokáig keserűség marad bennünk. De bízunk benne, hogy Los Angelesben ismét mosolyoghatunk!