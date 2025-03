Sporttörténeti birkózóversenyt rendeznek a parajdi sóbányában

A Kárpát-medence magyarlakta területeiről jön az összesen hat utánpótlás korosztályú (U15) szabadfogású csapat, kettő-kettő az anyaországból és Székelyföldről, egy-egy pedig Felvidékről és Délvidékről, a Vajdasági Birkózó Akadémiáról.

A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) vezetőségének tagjai, bel- és külhoni sportági szakemberek, szervezők, újságírók és persze versenyzők, mintegy hetven fős küldöttség utazik Parajdra, illetve Korondra eme különleges megméretésre. Németh Szilárd, az MBSZ elnöke így beszélt az egyedi csapatbajnoki viadalról a szövetség honlapján:

„Szent István király sokat citált mondata szerint, aki a múltját nem becsüli, az a jövőjét nem érdemli. Ezt sosem feledve a magyar birkózócsalád minden tiszteletet megad egykori legendáinak, így két sóvidéki olimpiai bajnokának, az 1928-ban Amszterdamban aranyérmes, Alsósófalván született Keresztes Lajosnak, valamint a korondi illetőségű, 1936-ban Berlinben diadalmaskodó Lőrincz Mártonnak. Utóbbi hamvait a Magyar Birkózók Szövetsége hazahozatta a messzi Argentínából és tavaly ősszel a helyiekkel együtt ünnepélyes keretek között helyezte el Korond főterén, a szobra mellett, s a mostani egyedi versenyt a sóvidéki bajnokok emlékének ajánlja. Székelyföld eleve a birkózás egyik Kárpát-medencei bástyája, az ottaniakkal szoros emberi és szakmai kapcsolatot ápolunk.”

Az apropó mellett a kulisszák is unikálisnak számítanak: „Az esemény fényét a különleges színhely, a világhírű parajdi sóbánya is emeli, de a lényeg, hogy az MBSZ »Egy szőnyegen, egy nyelven, együtt a magyar birkózásért« elnevezésű programjának szerves része, s egyik leglátványosabb állomása, sarokköve lehet a viadal, hiszen anyaországi, székelyföldi, felvidéki és délvidéki csapatok is indulnak rajta. Az utánpótlás ifjú titánjai nemcsak a szőnyegen, birkózóként fejlődhetnek egymás által, hanem megtapasztalhatják az összetartozás érzését és kialakulhat az egészséges nemzettudatuk. Ezzel az a misszió is teljesülhet, ami az MBSZ és Kozma István Magyar Birkózó Akadémia, a KIMBA fő célkitűzése: eredményes sportolót és egyben kiművelt, jó magyar embert nevelni” – fogalmazott Németh Szilárd.

A helyszín a rendezőket is plusz kihívás elé állítja, hiszen számtalan technikai kihívással kell megküzdeniük: egyenletessé tenni a padlót, pódiumot építeni, biztosítani a mentőszolgálatot a bányában. Az egyedi ötlet egyébként Balázs Imréé, a korondi birkózóklub alelnökéé.

„Amikor korábban itt járt Németh Szilárd elnök úr, elmondtam neki az ötletemet, azonnal azt felelte, hogy ne is folytassam, máris benne van! Így csatlakozott a Magyar Birkózók Szövetsége, és úgy néz ki, hogy a Román Birkózó Szövetség is támogat minket.”

Az esemény szombaton délelőtt tíz órakor kezdődik és körülbelül délután háromig tart, a résztvevő gárdák két hármas csoportot alkotnak, a körmérkőzések után következnek a helyosztók. Az eseményt követően a résztvevő küldöttségek megkoszorúzzák a két sóvidéki olimpiai bajnok, Keresztes Lajos és Lőrincz Márton szobrát, illetve emléktábláját.