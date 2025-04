Bácsi Péter szerint az érem nélküli párizsi olimpiának is köszönhető a jó szereplés a birkózó Eb-n

„Előzetesen úgy nyilatkoztam, hogy két-három érmet remélek, így természetesen örömteli ez az eredmény, és minden érem mögött van egy-egy olyan dolog, ami miatt kifejezetten értékes számunkra – nyilatkozta Bácsi Péter. – Nyilván az olimpia után mindenki tapogatózik, próbálja keresni a helyét, de ha azt mondom, hogy Losonczi Dávid a regnáló olimpiai bajnokot verte meg, vagy hogy a Szőke Alex ellen visszalépett örmény birkózó a kötöttfogás legendája, akkor az jelzi a mezőny erősségét. Legjobb korban lévő birkózóink vannak, akiknek a csúcsformája remélhetően a Los Angeles-i olimpián teljesedhet ki. Nagyon jó hangulatú Európa-bajnokságon vagyunk túl, ahol a magyar szurkolók szinte hazai pályát teremtettek. (...) A párizsi olimpián nem született magyar érem, így volt bennünk hiányérzet. Bár a két ötödik és két hetedik helyezést nem szabad alábecsülnünk – látva azt, hogy milyen irányba halad a világ birkózása –, ez keményebb munkára ösztönzött minket. Talán ennek is köszönhető a mostani siker, és ezt nagyon meg kell becsülnünk. A női Eb-csapatunk nagyon fiatal volt, ráadásul a legeredményesebb versenyzőnk, Nagy Bernadett nem tudott elindulni, de a három ötödik hely azt jelenti, hogy a mieink három éremmérkőzésen szerepeltek.”

A Magyar Birkózók Szövetségének szakmai igazgatója beszélt az új szabályokról is.

„Korábban, amikor intést osztottak ki, akkor egy pontot kapott az ellenfél, ez oda-vissza megismétlődött, a harmadik intésnél már nem volt újabb pont, egy egyes állásnál az volt nyerő helyzetben, akit másodjára is megintettek. Most újítás, hogy az első intés lett erősebb, így már nem azzal telt az első menet, hogy mindenki próbálta úgy alakítani a dolgot, hogy hátrálva ő legyen az, akit először megintenek, hanem sokkal látványosabb, sokkal dinamikusabb kezdést mutattak be a versenyzők, tehát ez pozitív változást hozott” – árulta el a korábbi kétszeres világ- és Európa-bajnok birkózó.

