Xabi Alonso: Sokat jelent nekem a Liverpool elleni meccs

EMLÉKEZETES ESTE VÁR Xabi Alonsóra kedden Liverpoolban. A Bayer Leverkusen vezetőedzője játékosként 2004 augusztusa és 2009 augusztusa között 210 mérkőzésen lépett pályára a Liverpool FC színeiben, amelynek egyik legjobbja volt, s 2005-ben a hathatós közreműködésével Bajnokok Ligáját nyert a csapat. A világbajnok spanyol középpályás nevét Liverpoolban ismerte meg a futballvilág, most pedig tizenöt év után először tér vissza egykori sikerei helyszínére – immár a Bayer Leverkusen vezetőedzőjeként.

„Bajnokok Ligája-mérkőzés az Anfieldben? Ennél jobb nem is jöhetne – mondta még a VfB Stuttgart elleni bajnoki (0−0) utáni sajtótájékoztatón a 42 esztendős spanyol szakvezető. – Nem tagadom, ez a csata nagyon sokat jelent nekem, különleges lesz. Tapasztalatból tudom, nagyon nehéz Bajnokok Ligája-meccset játszani az Anfieldben, a hangulat egyszerűen káprázatos. A Liverpool Európa egyik legjobb csapata, hatalmas, de gyönyörű kihívás előtt állunk. Kifejezetten elégedett vagyok a pénteken a Stuttgart ellen nyújtott teljesítménnyel és hozzáállással, egyedül a gól hiányzott. Ha így játszunk kedden a Liverpool ellen, van esélyünk a győzelemre.”

Tény, a leverkuseniek remekül futballoztak a Stuttgart ellen, a 0–0-val véget érő mérkőzésen valóban csak a gól hiányzott, hiszen 19-szer vették célba az ellenfél kapuját, s a várhatógól-mutató (xG) is magas, 2.19 volt. Ha a Leverkusen győzni akar kedden, a helyzetkihasználás mellett a védekezésén is javítania kell. A csapat az előző Bundesliga-idényben összesen 24 gólt kapott, most kilenc forduló után már 15-öt. Igaz, a Bajnokok Ligájában jobb ez a mutató, három forduló után hét ponttal, hat szerzett és egy kapott góllal a főtábla 6. helyén áll a gárda. A Feyenoord (4–0), AC Milan (1–0), Brest (1–1) hármas nem tartozik a legfélelmetesebb ellenfelek kategóriájába, a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája-idény első igazi nagy erőfelmérője következik idegenben.

Habár Jürgen Klopp távozása után az angol együttes első számú kiszemeltje a Leverkusennel bajnoki címet szerző Xabi Alonso volt a kispadra, talán nem szomorkodnak a klubnál, hogy Arne Slot lett a befutó. A holland szakember 15 mérkőzésből 13-at megnyert a Liverpoollal, a Bajnokok Ligájában pedig három fordulót követően százszázalékos, így a PL-ben az első, a BL főtáblán a második pillanatnyilag. Szoboszlai Dominik mindhárom BL-meccsen kezdett, a Milan ellen (3–1) gólt szerzett, a Bologna ellen (2–0) gólpasszt adott, az RB Leipzig ellen (1–0) pedig a mezőny egyik legjobbja volt. Az angol sajtó azonban nincs megelégedve a magyar középpályás utóbbi hetekben nyújtott teljesítményével, s a hírek szerint elképzelhető, hogy helyette a hétvégén a kispadról nagyszerűen beszálló Curtis Jones szerepel kedden a kezdőben. Klubjában a magyar válogatott támadó középpályás legutóbb a szeptember 17-i, Milan elleni BL-összecsapás 67. percében szerzett gólt, azóta eltelt már tíz tétmérkőzés (a West Ham elleni Ligakupa-meccsen nem lépett pályára), ami azt jelenti, hogy 896 perce (49 napja) nem talált be. Habár a „piszkos munkát” becsületesen elvégzi, joggal várnak tőle több gólt.

Kedden itt az újabb esély, ráadásul a BL-ben!

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

21.00: Liverpool (angol)–Bayer Leverkusen (német) – élőben az NSO-n!