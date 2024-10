Gerard Piqué szerint is túl sok mérkőzést játszanak a futballisták

Az FC Barcelona és a spanyol válogatott világ- és Európa-bajnok korábbi védőjének megszólalása alig egy héttel követte a játékosok szakszervezete (FIFPro), a kontinens bajnokságait tömörítő szövetség, illetve a spanyol La Liga közös panaszát, amelyet az Európai Unió trösztellenes hatóságaihoz nyújtottak be a sportág nemzetközi szövetségének (FIFA) nemzetközi menetrendje ellen. A FIFA jövő évtől vezeti be a klubvilágbajnokságon a 32 csapatos formátumot, míg 2026-tól 48 válogatott szerepel majd a világbajnokságon. Ráadásul ettől az idénytől az európai szövetség (UEFA) is növelte a mérkőzések számát a Bajnokok Ligájában, a válogatott versenynaptárba pedig még 2018-ban beillesztette a Nemzetek Ligáját.

Piqué véleménye szerint a sportág valamennyi szervezetének felelőssége, hogy megoldást találjanak a helyzetre.

„Túl sok a mérkőzés – hangsúlyozta, hozzáfűzve: a labdarúgók sorra hívják fel a figyelmet a fokozott terhelés miatt megnövekedett sérülésveszélyre. – Három naponta mérkőzések vannak, miközben nincs idő a nyári regenerációra. A meccsek számának csökkentését javaslom.”

A 37 esztendős Piqué, aki két évvel ezelőtt vonult vissza a profi futballtól, azt javasolja, hogy az élvonalbeli pontvadászatokban a 20 helyett vezessék be a 16 csapatos formulát, egyúttal számonkérné az UEFA-t a – meglátása szerint – nehezen követhető Nemzetek Ligája elindításáért, a FIFA-t pedig a klub-vb-n részt vevő együttesek számának megemeléséért. A volt klasszis védő rámutatott: érti, hogy ezek a lépések a bevételek növekedését segítik elő, ugyanakkor úgy gondolja, a kevesebb összecsapás jobb lenne, különlegesebb élményt nyújtana, egyszerűbb lenne követni a nézőknek, és a játékosoknak is könnyebb lenne a helyzetük.

Piqué a Barcelonával kilenc bajnoki címet, valamint a katalán gárdával és a Manchester Uniteddel összesen négy Bajnokok Ligája-elsőséget zsebelt be.

A Howden biztosítótársaság friss kimutatása alapján az előző szezonban összesen 732 millió euró bért fizettek ki az európai topbajnokságok klubjai azoknak a labdarúgóknak, akik éppen sérültek voltak, az öt kiemelt ligában 4123 sérülést regisztráltak.