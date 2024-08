Halász Bence: Ethan Katzberg is emberből van, el lehet kapni

„Mentálisan elég kimerült vagyok. Egész évben úgy készültünk, hogy olimpia és Európa-bajnokság is lesz. Erre jöttek rá az interjúk, mindenkinek adtam, aki megkeresett. Ezt egyébként szívesen teszem, mert nagyon hálás vagyok a szurkolásért. Minden idény előtt fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés. Az olimpia után még van egy hónapnyi versenyidőszak, ebben már jócskán benne vagyunk. A lengyelországi Chorzówban volt az utolsó nemzetközi versenyem ebben a szezonban. Jön a magyar csapatbajnokság, utána a pihenésé a főszerep, mivel jövőre nagyon hosszú szezonnak nézünk elébe, szeptemberben rendezik meg a világbajnokságot.”

„Ethan Katzberg máskor is dobott akkorát, mint az olimpián, várható volt tőle a 84 méter. A kanadait most nem lehetett megfogni. Rajta is láttam a fáradtság jeleit, a legutóbbi Gyémánt Liga-versenyt 80.03 méterrel nyerte meg. Ez is jelzi, hogy ő is emberből van, és a következő években akár el lehet kapni.”

„Mentálisan szintet tudtam lépni, úgy tudom kezelni a stresszhelyzeteket, hogy nemcsak megnyugtatom magam, hanem a pluszfeszültséget eredménnyé alakítom át. Ez nagyon fontos dolog.”

