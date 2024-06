Halász Bence és Kozák Luca is kihagyja az atlétikai ob-t

A magyar szövetség honlapjának Scheidler Géza sportszakmai igazgató elmondta: a 129. ob-n mindent igyekeznek megtenni azért, hogy az olimpiai indulásra esélyes sportolókat segítsék.

„Az idei bajnokság az olimpiai kvalifikáció utolsó állomása, ez teszi különlegessé több versenyző számára. Ezért fontos, hogy a Lantos Mihály Sportközpont gyors és jól felszerelt pályáján tudjuk megrendezni – idézte a honlap a szakembert. – A magunk részéről minden szabály adta lehetőséget igyekszünk biztosítani a minél jobb eredmények eléréséhez. Ilyen a versenyszámok hosszúságát szabályozó létszám korlát, a futási és dobási irány megfordíthatósága a kedvezőbb szélirányba, illetve a rendhagyó módon kiírt 20 000 méteres gyalogló szám. Itt nagyon taktikázni már nem lehet, főleg azoknak a versenyzőknek, akik egy jó helyezéssel és eredménnyel megerősíthetik pozíciójukat.”

Scheidler Géza arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzeti bajnokság egy ezüst kategóriás nemzetközi viadalnak felel meg, így sokat érhet egy-egy jó eredmény a ranglistán. Ugyanakkor a hétvégén nem csupán Magyarországon, hanem szinte az összes többi országban is országos bajnokságot rendeznek, azaz a kvótáért folyó harcban a közvetlen riválisok is javíthatnak helyzetükön.

A sportszakmai igazgató az MTI-nek elmondta, hogy jelenleg a három szintes magyar atléta (Halász Bence, Kozák Luca, Molnár Attila), és a kvótás gyalogló vegyes váltó (egy férfi, egy nő) mellett a ranglistáról biztos olimpiai indulónak tekinthető a sprinter Takács Boglárka, a hétpróbázó Krizsán Xénia és Nemes Rita, illetve nagyon jó pozícióban áll a rúdugró Klekner Hanga, valamint a 100 gátas Kerekes Gréta.

A kalapácsvető Gyurátz Réka, a 400 gátas Mátó Sára, 5000 méteren Wagner-Gyürkés Viktória, a gyalogló Récsei Rita, Madarász Viktória és Helebrandt Máté, vagy a kalapácsvető Varga Donát jelenleg kijutást érő helyen van a rangsorban, igaz, a határhoz nagyon közel. Rajtuk kívül több olyan atléta is van, aki a határhoz szintén közel van, de jelenleg nincs szereplést érő helyen a listán, ilyen például a távolugró Bánhidi-Farkas Petra, a gyalogló Venyercsán Bence és a kalapácsvető Rába Dániel. Az ob így különösen az utóbbi két csoportba tartozó sportolóknak lesz nagyon fontos.

Scheidler Géza az MTI-t arról tájékoztatta, hogy Halász Bence és Kozák Luca kihagyja a bajnokságot, egyaránt a minél tökéletesebb olimpiai felkészülés érdekében.

Az országos bajnokság szombaton 16.45-kor a férfi 400 méteres síkfutás időfutamaival kezdődik, majd az első nap 20.55-kor kezdődő férfi 4x100 méterrel zárul. Vasárnap reggel 7 órakor indul a férfi és női 20 000 méteres gyaloglás, majd 16.10-kor kezdődik a délutáni program, mely a 20.25-kor rajtoló női 5000 méterrel fejeződik be.

Az olimpiai kvalifikációs időszak vasárnap éjfélkor zárul, és a jövő héten válik véglegessé a Párizsba utazó magyar atlétacsapat létszáma.