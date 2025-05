Premier League: négy játékosnak int búcsút a West Ham – hivatalos

A West Ham United menedzsere, Graham Potter pénteken megerősítette négy játékos távozását. A Premier League 17. helyén álló londoni csapat nem hosszabbítja meg Aaron Cresswell, Lukasz Fabianski, Vladimir Coufal és Danny Ings szerződését, ők így június 30. után ingyen távozhatnak a „kalapácsosoktól”.

„Igazi öröm volt Aaronnal, Lukaszsal, Vladimirral és Dannyvel dolgozni – mindannyian fantasztikus, tapasztalt profik mind a pályán, mind azon kívül, a klubnál mindenki nagyon szereti és csodálja őket, a csapattársakat is beleértve. Még van három fontos mérkőzésünk az idényben, s tudom, hogy százszázalékos koncentrációval igyekszenek segíteni a csapatot. Azonban úgy éreztük, hogy most kell megerősítenünk a távozásuk hírét, egyrészt az irántuk és a klubnak tett szolgálataik iránti tiszteletből, másrészt azért, hogy az évad utolsó hazai mérkőzésén a szurkolók is méltóképpen kifejezhessék az irántuk érzett nagyrabecsülésüket” – fogalmazott Potter.