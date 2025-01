Manchester United: mennyiben érintheti Dorgu megszerzése Kerkez Milost?

Alaposan elcsodálkozunk két éve, pedig mi szűrtük le az adatot a Transfermarkt adatbázisából, hogy az azt megelőző 10 idényben az egész világon a MANCHESTER UNITED költötte a legtöbb pénzt átigazolásokra, több mint kétmilliárd eurót.

Azóta jött egyszer 200 millió euróért a Rasmus Höjlund, Mason Mount, André Onana, Szofjan Amrabat, Altay Bayindir, Jonny Evans, Sergio Reguilón hetes, majd 150 milliós befektetéssel a Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee, Nusszair Mazraui ötös (az eladott játékosok árán felül, az egyéb költségeket is beszámolva). Csak az eredmények nem jöttek, kivéve a tavalyi FA-kupa-sikert, de nyilván nem ezért csaptak ekkora költekezést.

Erik ten Hag szerződését meghosszabbították, de a telet nem élte meg a kispadon a mester, most Ruben Amorimnak kell Sir Alex Ferguson örökébe lépnie.

És folytatnia a nagytakarítást, Scott McTominay, Mason Greenwood, Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Jadon Sancho és Anthony Martial után távozott Anthony is, aki a 95 milliós vételárat, az ennek ötödére tehető aláírási, ügynöki és ügyvédi költségeket 96 mérkőzésen 17 kanadai ponttal hálálta meg, most kölcsönben a Betisben keresi egykori önmagát és lelki békéjét…

Az As szerint az MU úgy adta kölcsön a brazilt, hogy minimális díj mellett minél többet játszik, annál kevesebbet kell majd érte fizetni. Vételi opció nincs.

Nem éppen hízelgő adatok (Forrás: Sky Sport)

Mi magunk is azt hittük pár éve, hogy az Anthony Elanga, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Mason Greenwood négyes hosszú évekre meghatározza majd az MU életét, de nem így történt. Most kitelt Marcus Rashford ideje is, ebben az idényben 24 mérkőzésen lőtt 7 gólt, adott 3 gólpasszt, de december óta nem játszott, a keretbe sem került, bajok vannak a hozzáállásával. Megkapta az útilaput, a gond azonban az, hogy Manchesterben majdnem évi 20 millió eurót keres bruttóban, ezt kevés más csapat képes állni – még a Barcelona sem, ahol ha elengedik Ansu Fatit, akkor szabadul fel összesen egy hatmillió eurós bérkeret, ám mivel Rashford az angol és a spanyol sajtó szerint is mindenképpen a katalánoknál akarja folytatni, ezért kész engedni a fizetéséből.

A Milan mellett a Como, a West Ham, a Besiktas, a Napoli, a Juventus, a Tottenham és a Dortmund is megkereste ügynökét.

Mint beszámoltunk róla, Alejandro Garnacho közel áll a Chelsea-hez, onnan cserébe Christopher Nkunku érkezne. A Napoli tett Garnachóért egy 50 milliós ajánlatot, írja Alfredo Pedulla; az olaszok sportigazgatója, Giovanni Manna őszintén elmondta, hogy célpontjuk Garnacho és Karim Adeyemi is.

Casemiro pár nap múlva 33 esztendős, az Al-Nasszr mellett hívja a Besiktas is, az előző tíz bajnokin csak kétszer lépett pályára, a többin végig a kispadon ült. A szaúdiak harmincmilliós ajánlatával nem versenyezhetnek a törökök.

A még tizenéves Kobbie Mainoo neve a Chelsea mellett a Bayern Münchennél is felmerült – egy saját nevelésű játékos eladása nagyon sokat jelent az új pénzügyi szabályok szerint, David Ornstein, a The Athletic újságírója szerint csakis ezért került átadólistára a két fiatal futballista – és ne feledjük, Rashford is az MU neveltje.

Zirkzee és Höjlund a Milannál került szóba, de nem adják kölcsön őket, a nagyon aktív Como vinné a nagyon kevés lehetőséget kapó balhátvédet, Tyrell Malaciát, legalább kölcsönbe. A 37 esztendős Jonny Evans neve felvetődött a Rangersnél, de ő most éppen sérült.

Új műsorhoz nyilván új férfi kell a Unitednél is, Amorim után jöhet Viktor Gyökeres, bár a mester azt nyilatkozta, hogy januárban nem hoz el senkit sem a volt klubjából – de egy jó ajánlat az jó ajánlat a világ bármelyik részén. Több angol újságíró is úgy tudja, Christian Eriksen, Victor Lindelöf vagy Diogo Dalot is távozhat, utóbbiért be is futott állítólag egy ajánlat; azaz a bérkeret egy tekintélyes része felszabadulhat.

Sokak szerint kölcsönbe érkezhet a támadó, vételi kötelezettséggel.

A védelem bal oldalára kiszemelt Kerkez Milos, erről többször is írtunk, a párizsi Nuno Mendes a jelek szerint csak ottani fizetése emelésére használta az MU érdeklődését, a 17 éves paraguayi Diego León pedig csak nagykorúvá válása után kerülhet a Unitedhez.

Kerkez a remek formája miatt nagyon drága vétel lenne, ezért is tett ajánlatot az MU a Leccének Patrick Dorgunak, de a 30 millió eurónál is magasabb ajánlatot visszalőtték az olaszok. Joggal tehették ezt, a húszéves Dorguért topcsapatok sora versenyez – nem mellesleg Kerkez mellett is érkezhet Manchesterbe, lévén Dorgu jobbhátvéd, jobbszélső, balhátvéd és bal oldali középpályás, sőt a Fiorentina elleni bajnokin a csatársor bal szélén szerepelt.

Dorgu már megegyezett a kérővel, a Lecce még alkudozik, de hogy, hogyan nem, az olasz csapat most éppen vesz egy balhátvédet…

Az Independent szerint (tartalék) célpont a wolverhamptonos Rajan Ait-Nuri is, pici probléma, hogy a „Farkasok” úgy vették meg őt az Angerstől 11 millió euróért, hogy a következő vételár fele a franciáké lesz, vagy egy tekintélyes összegért végleg megvehetik – ám így csak minimális haszonnal lehet továbbadni, hiszen még pótolni is kell őt, mint a jelenlegi keret egyetlen balhátvédjét. Mellett szól azonban, hogy ügynöke Jorge Mendes, a nyáron ő vitte Manchesterbe Yorót és Ugartét is.

Ugyancsak Independent-információ, hogy (mások mellett) a United is megvenné az egyre jobb formában lévő Matheus Cunhát, aki mostanában nem is éket játszik, hanem középső támadó középpályást. A Bild szerint a Bayern szélsőjét, Mathys Telt a Chelsea mellett a United is csábítja, a játékos ügynöke szerint „minden lehetőséget meg kell vizsgálnunk”.

A meglepetéskiszemelt az Arsenal 18 éves középső védője, Ayden Heaven, őt nagyra tartják a megfigyelők, a nyáron lejár a szerződése; az RB-csoportot erősíti a salzburgi támadó mindenes, Dorgeles Nene, de szemmel tartják Jobe Bellinghamet és a portói szuperpárost, a Samu Aghehowa, Rodrigo Mora duót is – ez utóbbit nagyjából az összes tehetős klubról elmondhatjuk.

Pár hete felvetődött Victor Osimhen neve, nem tűnik rossz ötletnek elhozni őt a Galatasaraytól, kérdéses, hogyan illeszkedne be egy angol csapatba, a Premier League-be, plusz a jelek szerint nem szeretne távozni jelenlegi csapatától. Az RMC egy forrása szerint több angol csapattal együtt a United is kerülgeti Bryan Mbeumót, de egyelőre mindenkit elrettent az ötvenmilliósnál nagyobb „árcédula”. Tyler Dibling még ennél is többe kerülne, az ESPN értesülései szerint a manchesteriek hivatalosan is felvették a kapcsolatot a Southamptonnal a szélső miatt.

De térjünk vissza még egy picit a védelem bal oldalára! Luke Shaw sérülése miatt ebben az idényben pár percet játszott csak, a szakértők sora szerint távozik a nyáron, az MU figyelteti a Crystal Palace kétszeres válogatott bal oldali mindenesét, Tyrick Mitchellt, de olcsóbb megoldás Álvaro Carreras, akit a nyáron hatmillió euróért adtak el a Benficának, de 19 millióért visszavihetik, volt csapata megfigyelőket küldött a mérkőzéseire.

A fent említett Ornstein úgy tudja, jelenleg csak Yoro és Amad Diallo érinthetetlen, Amorimot pedig a teljes vezetőség támogatja az átalakítási hadműveletben – sok veszítenivalójuk nincs, per pillanat ott tart a United, hogy néhány szurkoló már visszasírja a Glazereket…

Rashford, mint említettük, közel 20 millió eurót keres évente, Casemiro évi 22 milliót, Mount 15-nél is többet, Anthony 9-et, Malacia közel 5-öt, Garnacho 3-at, Mainoo nem sokkal egymillió fölött, bruttóban – látjuk innen nézve is, két-három eladással nyílhat tér igazolásokra.

Hogy mennyiben érinti ez Kerkez Milost? Dorgu leigazolása a küszöbön áll, közel áll egymáshoz a kérő és az eladó, de az ő megszerzése nem csukná be a kaput Kerkez előtt, hiszen játszhatnak egyszerre. Carreras visszavételével más a helyzet – ugyanakkor Kerkez sokkal jobb játékos most, mint a spanyol, ráadásul ő nem a portugál ligában, hanem a PL csontdarálójában bizonyított. A balhátvéd szót is érdemes a modern futball nyelvén értelmezni, Amorim kedvenc formációja a 3–4–3.

De hogy Kerkez futballja mennyit ér most, azt nagyon jól tudják Liverpoolban is…

Több angol szakíró szerint is kitelt Shaw ideje az MU-nál, Malacia ugyebár még a télen távozhat, a keret harmadik balhátvédje a 17 esztendős Harry Amass – ugyanakkor Dalot és Mazraui is bevethető ezen a poszton.

Amorim szerint a mostani az egyesület történetének egyik legrosszabb csapata, és nyilván az edző az első, akin elverik a port, de a minősítés mit mond azokról, akik összehozták ezt a keretet az évek során, ráadásuk sok százmillió euróért?

És lehet szidni a pénzügyi előírásokat, amely miatt aranyat ér a saját nevelésű játékosok eladása, de ezt a törvényt sem 2025 januárjának elején hozták – mint arra Chris Beattie is rávilágít egy elemzésében, a „Premier League Profit and Sustainability Rules”, azaz a profitra és a fenntarthatóságra vonatkozó új szabályok több mint egy éve ismertek. A kulcsszó az amortizáció (az átigazolás költségei osztva a szerződés éveivel, így jelenik meg a költségek között évenkénti lebontásban), így egy saját nevelésű, azaz nem vásárolt játékos eladása nagyon jó hatással van a költségvetésre az új szabályok szerint.

Ez is áll a Chelsea legutóbb elemzett gigantikus költései mögött, lásd a 2023-ban éppen „ide”, 64.2 millió euróért eladott Mason Mount esetét.

