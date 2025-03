NBA: Doncic és LeBron összehozta – az utolsó pillanatban győzött a Lakers a Pacers ellen

Minden kétséget kizáróan Indianapolisban játszották a játéknap legizgalmasabb meccsét, ahol a LeBron Jamesszel és Luka Donciccsal felálló Los Angeles Lakers két másodperccel a meccs vége előtt még egypontos hátrányban volt az Indiana Pacers otthonában. Ekkor azonban megtörtént a csoda: Doncic elindult, majd felemelte a labdát, amely kicsorgott a gyűrűről. LeBron James viszont ezzel egyidejűleg felemelkedett a magasba, és a kosárba továbbította a lepattanót, gyakorlatilag pontosan a dudaszó pillanatában. A Lakers pedig ezzel 120–119-re megnyerte a meccset, amelyen Doncic – nem csak az utolsó pont miatt – egyébként is főszereplő volt, hiszen 34 pontot is jegyzett. A másik oldalon is volt egy kiemelkedő egyéni teljesítmény: Tyrese Haliburton a 16 pontja mellé 18 (!) gólpasszt is kiosztott.

LEBRON JAMES FOR THE WIN AGAINST THE INDIANA PACERS pic.twitter.com/GnLuZWKB0g — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) March 27, 2025

A címvédő Boston Celticsnek könnyű dolga volt a Phoenix Suns otthonában: a zöldeknél Kristaps Porziņgis 30 pontot dobott, míg a másik oldalon ugyanennyit szórt Kevin Durant. Utóbbi teljesítménye azonban kevés volt az üdvösséghez, a Boston nagyon magabiztos, 132–102-es győzelmet aratott és sorozatban hetedik meccsét nyerte meg az alapszakaszban.

WHY NOT LET IT FLY 💸 pic.twitter.com/lTSpf3vM1P — Boston Celtics (@celtics) March 27, 2025

NBA

ALAPSZAKASZ

Philadelphia 76ers–Washington Wizards 114–119

New York Knicks–Los Angeles Clippers 113–126

Indiana Pacers–Los Angeles Lakers 119–120

Brooklyn Nets–Toronto Raptors 86–116

Denver Nuggets–Milwaukee Bucks 127–117

Phoenix Suns–Boston Celtics 102–132