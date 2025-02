A Kansas City Chiefs lehet minden idők legjobb dinasztiája? – Buday Zoltánnal beszélgettünk a Super Bowl előtt

A pálya közepén Xavier Worthyt és Travis Kelce-t keresheti Patrick Mahomes (Fotó: Getty Images)

A Kansas Citynél rövid játékokra és hosszú támadósorozatokra számíthatunk – még úgy is, hogy a támadófal belsejében vannak problémák.

„Az Eaglesnek van a legjobb mélységi passz elleni védelme, de a Chiefs inkább a pálya közepét és a rövid területeket támadná. A két mélységi safetys felállásokkal ezeket jobban oda is adhatja a Philly, szóval jöhetnek a hosszú drive-ok a Kansas Citytől. A Chiefsnél egyébként sincs sok negatív játék, a szezon második felében a Jawaan Taylor-büntetések is elmaradtak. A támadófal belsejében vannak problémák, Trey Smithnek nincs jó rájátszása, és Mike Caliendo sem játszott jól eddig. Ugyanakkor nem hiszem, hogy egy guardon el tud menni a meccs, egy tackle-ön viszont igen. Valószínűleg Kansas Cityben is ezt gondolják, ezért tolták ki Joe Thuneyt a fal bal szélére. Megkockáztatom, hogy összességében gyengült a támadófal, mert Thuney guardban elit szintet hoz, a szélen viszont egy közepes tackle-nek számít, és Josh Sweat azért meg tudja nehezíteni a dolgát. A posztértékek miatt viszont így is azt gondolom, hogy ez a jó döntés. Persze jöhetnek a siettetések belül, de Mahomes ezekből ki tud mozogni” – mondta a PFF szakértője.

Jalen Hurts „testőre”, Jordan Mailata (Fotó: Getty Images)

A másik oldalon a liga legjobb támadófala nézhet farkasszemet Steve Spagnuolo kiszámíthatatlan védelmével. A Chiefs rendkívül agresszív felfogásban védekezik, az extra siettetők pedig komoly fejtörést okozhatnak az Eagles támadóinak.

„Akár Lane Johnsont és Jordan Mailatát is meg lehet lepni egy-egy extra passzsiettetővel, de inkább Mekhi Becton és Cam Jurgens lehet a gyenge pont, már ha van ilyen ebben a támadófalban. Barkleyval kapcsolatban sokan csak a futásokról beszélnek, de most nagy szerepe lehet a passzblokkban is a blitzeket felvenni. Ha egyszer-kétszer benézi Drue Tranquillt, Nick Boltont vagy Leo Chenalt, az tényező lehet. Fontos kiemelni, hogy a Chiefs ellen nem érdemes szűken felállni, mert úgy nehezebb kiszámítani, honnan érkezik az extra siettető.”

Nagy kérdés, Jalen Hurts hogyan fogja kezelni az agresszív védelmi hívásokat, az idény során ugyanis többször meggyűlt a baja a blitzekkel.

„Spagnuolo és Hurt is tudja, hogy a blitzeknél nagy játékok lehetnek mindkét irányba. Az időzítés lesz a fontos. A negyedik negyedben a Chiefsnek jobban fájhat, ha Hurts kibújik, és megtalálja például DeVonta Smitht egy 25 yardos passzért. Viszont azt évek óta láthatjuk, hogy Spagnuolo nem remeg meg, és a meccs vége felé, kulcsjátékokban is képes rádobni a házat az ellenfél irányítójára.”

Saquon Barkley ebben az idényben tarthatatlan (Fotó: Getty Images)

A Philadelphia Eaglesnek félelmetes a futójátéka, az Év támadójának megválasztott Saquon Barkley pedig ezen a meccsen is elszabadulhat.

„Az elmúlt két-három hónapban folyamatosan előnyből játszhatott az Eagles. De hátrányban sincs meglőve ez a csapat, hiszen a pálya szélén ott van A. J. Brown és DeVonta Smith. Sőt, ezzel a futójátékkal még hátrányban is gyorsan lehet haladni. Itt még a fegyelmezettség sem elég a Chiefs-védőknél, mert ha Mailata hat yardra feltolja az emberét, akkor nagy a baj. Erős kombinációt alkot a támadófal Barkleyval, mert talán ő a legjobb abban, hogy egy tökéletesen blokkolt játéknál elszaladjon, és 8–10 yard helyett 40–50-et hozzon. Fegyelmezettnek és fizikálisnak kell lenni a védőknek, amire amúgy képesek lehetnek a KC linebackerei. Ami a passzjátékokat illeti, szerintem sokat találkozik majd Trent McDuffie és A. J. Brown, hiszen a legjobb védőnek kellene a legjobb elkapót fogni. Az egyik legjobb párharc lesz az egész meccsen, szóval nagyon várom.”

NFL, RÁJÁTSZÁS

SUPER BOWL, NEW ORLEANS

Február 10., hétfő

0.30: Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!