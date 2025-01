Gilgeous-Alexander 40 pontot dobott, a Thunder megnyerte a Cavs elleni rangadót

A mezőny két, legjobb mérleggel álló csapatának rangadóján az Oklahoma City Thunder a kezdeti, kiegyenlített időszak után állva hagyta a Cleveland Cavalierst. A 40 pontot, három lepattanót és nyolc gólpasszt jegyző Shai Gilgeous-Alexander vezette hazaiak egy ponton 39 ponttal is vezettek, s noha az utolsó negyedben visszavettek a tempóból, így is 20 pontos győzelmet könyvelhettek el.

Nem borult a papírforma Washingtonban, ahol a Wizards végig az eredmény után futott, s ki is kapott a Phoenix Sunstól. A vendégeknél Kevin Durant önmagáhos képest visszafogott napot fogott ki (23–6–3), így a 37 pontot dobáló Devin Booker lett at arizonaiak vezéregyénisége.

Szinte végig vezetett Detroitban a Myles Turner, Pascal Siakam duó vezette Indiana Pacers. A Pistons részéről Tim Hardaway Jr. ugyan bevert 26 pontot, de ez kevés volt a vendég együttes megállításához.

Újabb lépést tett a rájátszás felé a Los Angeles Clippers, amely a Portland Trail Blazers otthonában tudott meglepően simán nyerni. A mérkőzés nem a kiemelkedő egyéni teljesítményekről volt emlékezetes, a győztes csapatból Norman Powell 23, James Harden 19 pontot szerzett, míg a hazai együttesből Dalano Banton jutott el 23 pontig.

A viszonylag kiegyenlített első negyed után úgy tűnt, hogy simán behúzza a Houston Rockets elleni csatáját a Sacramento Kings, de a végjátékban ha rövid ideig is, de kétszer is átvették a vezetést a texasiak. A meccs legvégén aztán a DeMar DeRozan (33–5–4), Malik Monk (26–3–9), De'Aaron Fox (19–3–7) trió gondoskodott a kaliforniaiak sikeréről (a Kings így sorozatban az ötödik hazai meccsét nyerte meg), de érdemeg megemlíteni a 20 ponttal 14 lepattanóval dupla duplázó Domantas Sabonist is a győztes csapatból.

NBA

ALAPSZAKASZ

Detroit Pistons–Indiana Pacers 100–111

Washington Wizards–Phoenix Suns 123–130

Oklahoma City Thunder–Cleveland Cavaliers 134–114

Portland Trail Blazers–Los Angeles Clippers 89–118

Sacramento Kings–Houston Rockets 132–127