Zalánki Gergő: Az olimpián is „csak” vízilabdáznunk kell

Közeleg a keretszűkítés a férfi vízilabda-válogatottnál, így érthető, hogy mindenki bizonyítani akar Varga Zsolt szövetségi kapitánynak. A világválogatottnak is beillő olasz Pro Reccót erősítő Zalánki Gergő helye biztosnak tűnik a párizsi járaton, ám az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok balkezes éppolyan motivált, mint az ajtón kopogtató fiatalok. Hosszú idény van mögötte (is), de nincs megállás, a Ferencváros ellen elképesztő végjátékban elveszített Bajnokok Ligája-döntő után alig egy héttel már munkába állt a Margitszigeten.

„Az elmúlt hetekben fizikai jellegű edzéseket végeztünk, eléggé fáradt vagyok, de majd kipihenem magam, ha abbahagyom a vízilabdát, addig nem adhatom alább – mondta mosolyogva a 29 éves Zalánki Gergő. – Hosszú és nehéz volt az évad, a télen két világversenyt is rendeztek, és bár én azok közé tartoztam, akik kihagyták az Európa-bajnokságot, akkor is dolgoztunk, a vébére készültünk. Hozzászoktunk már a sűrű versenynaptárhoz, mert évek óta feszített a tempó. Zsolt is tudja, hogy tartani kell a szintet, a felkészülés első heteiben mindig az erősítésre helyezzük a hangsúlyt – ha nem fájna mindenünk, valamit rosszul csinálnánk. Lesz majd olyan szakasz is, amikor kicsit csökkentjük a terhelést, ha más csapatokkal játszunk, előtérbe kerülnek a taktikai finomságok, viszont egyelőre csak magunkkal foglalkozunk, hogy az alapjátékunk összeálljon.”

A horvátok elleni vasárnapi edzőmeccs második félidejében kétségkívül összeállt, ötgólos hátrányból egyenlített a magyar válogatott, az utolsó másodpercben mentette döntetlenre a találkozót, és az elveszített szétlövés ellenére van mire építenie. Már csak azért is, mert a zárt kapus gyakorlások is kimondottan jól sikerültek, a hétfő dél­előtti kétkapuzáson például elsőrangúan működött a védekezés, aminek az edzők általában mindennél jobban örülnek. Zalánki Gergő évek óta a válogatott egyik motorja, a kiélezett pillanatokban képes a legváratlanabb húzásokra – talán éppen azért, mert nem teszi görcsössé a vezérszerep.

„Ha elkezdenék izgulni az olimpia miatt, akkor eszembe jut, hogy ott is csak vízilabdáznunk kell, amit kis korunk óta csinálunk. Azért vagyok magabiztos, mert tiszta a lelkiismeretem, megteszek mindent a sikerért, az étkezésre és a mentális felkészülésre is figyelek – hangsúlyozta Zalánki, aki a négynapos zágrábi túráról is beszélt. – A szakmai stáb biztosan levonta a tanulságokat, én elsősorban jó gyakorlási lehetőségként tekintettem a horvátokkal közös kétkapuzásokra. Nem gyakoroltunk még speciális elemeket, a saját játékunkat igyekeztünk a lehető legjobban játszani. Olyan érzésünk volt, mintha a horvátok altattak volna minket, a hivatalos edzőmeccsen már nagyon pörögtek, ami várható volt a saját közönségük előtt. Nem mutatott jól, hogy hat egyre elléptek, de nem törődtünk az eredménnyel, a lényeg, hogy nagyszerű hangulatban hasznos mérkőzést játszottunk. Fizikailag és taktikailag is sokat kell még dolgoznunk – csaknem négy hetünk van rá, az elég sok idő.”

Egy hét múlva a Margitszigeten a nagyközönség is láthatja, hol tart a munkában a férfiválogatott: a Dominó Trans-kupán sorrendben Franciaország, Olaszország és Japán lesz a mieink ellenfele.