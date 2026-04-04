Biztosan döntős a Veszprém, otthon nyert a Szeged és a Gyöngyös

A Veszprém a Balatonfüred elleni sikerével százszázalékos maradt a bajnokságban, ráadásul matematikailag is biztossá vált, hogy idén is ott lesz a döntőben a csapat. Mikael Appelgren 19 védéssel vette ki a részét az idegenbeli győzelemből.

Kiesőjelöltet győzött le a Szeged: Szilágyi Benjámin kilenc, Marin Jelinic pedig hat alkalommal vette be az idegenben nyeretlen Komló kapuját.

A tabellán utolsó helyen álló Budakalász a Gyöngyöstől szenvedett vereséget (32–23).

FÉRFI KÉZILABDA NB I

OTP BANK-PICK SZEGED–CARBONEX-KOMLÓ 37–28 (21–11)

Szeged, 1290 néző. V: Dánné, Marton

SZEGED: Thulin – Kukics 1, Garciandia 3, Kalaras, Bánhidi 2, Bodó 3, JELINIC 6. Csere: Radvánszki (kapus), SZILÁGYI B. 9 (2), Toto 2, Fazekas M. 3, Mackovsek 3, RŐD 4, Smárason 1. Edző: Michael Appelgren

KOMLÓ: Ágoston – Urbán, Jerkovic 4, Ács 1, Zennadi 4, Kovacsevics 4, Menyhárt 3 (3). Csere: Djunyik (kapus) 1, Borsos T. 2, Szöllősi O., GULYÁS G. 5, Varga Sz. 1, Ág 2, Paulo, Balogh N., Pataki 1 (1). Edző: Péter Szabó Dávid

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–1. 6. p.: 2–3. 9. p.: 5–3. 12. p.: 9–4. 17. p.: 12–4. 21. p.: 1–5. 25. p.: 17–8. 28. p.: 18–9. 34. p.: 21–12. 38. p.: 22–14. 44. p.: 27–19. 50. p.: 30–21. 53. p.: 33–23. 56. p.: 36–25

Kiállítások: 4, ill. 0 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Michael Appelgren: – Negyvennyolc órával a Kielce elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésünk után elégedett vagyok, mert csapatom ezúttal is motiváltan kézilabdázott. Minden játékosunk kapott lehetőséget, amivel éltek is.

Péter Szabó Dávid: – Szünet után nagyszerűen játszottunk, és kiváló volt a kapusteljesítmény is. Elégedett vagyok, mert ebben a játékrészben egyenrangú ellenfelei voltunk a jó formában lévő Szegednek.

BALATONFÜREDI KSE–ONE VESZPRÉM HC 20–32 (8–18)

Balatonfüred, 700 néző. V: Kju Gábor, Kju Tamás

BALATONFÜRED: DEMÉNYI – Ambrus 1, Fekete B. 3, Németh B. 1, SIMOTICS 3, Varga M. 3, Bóka 1. Csere: Füstös, Erdélyi (kapusok), Kovács B., Tóth N., Klucsik 2, Urbán-Patocskai 2 (2), Garajszky, SZABÓ L. 4. Edző: Kiss Ákos

VESZPRÉM: APELGREN – GASPER MARGUC 5, MARTINOVIC 4, Thiagus Petrus 2, Ali Zein 4, el-Dera 3, Gáncs-Pető 2. Csere: Hesam, ELÍSSON 4, Ligetvári, Remili, Dodics 3, Pesmalbek 3, Adel 1, Molnár R. 1. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–1. 10. p.: 2–6. 19. p.: 4–10. 29. p.: 7–17. 39. p.: 11–24. 46. p.: 12–25. 51. p.: 16–28. 55. p.: 17–29

Kiállítások: 0, ill. 4

Hétméteresek: 4/2, ill. 0/0

MESTERMÉRLEG

Kiss Ákos: – Ebben az összeállításunkban sok sérültünk ellenére, úgy gondolom, hogy tisztességesen helytálltunk. Sok hiányzónk miatt egy csapatnyi fiatal játékost szerepeltettünk. Ezek a fiatalok saját bőrükön érezhették, mit jelent a világ legjobb játékosai ellen játszani.

Xavier Pascual: – Az első félidőben nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, kiválóan védekeztünk. Fordulás után már érezhető volt, hogy sok játékosunk már a következő feladatukra koncentrált.

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–CYEB-BUDAKALÁSZ 32–23 (15–10)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, 600 néző. V: Bíró Á., Kiss O.

GYÖNGYÖS: TOMICS – Jaros 2, Nagy Á. 2, HEGEDŰS M. 2, JÓGA N. 5, Lang 1, Gráf 2. Csere: Marczika, Skledar (kapusok), Ubornyák 3, BÁLINT B. 7 (3), Végh B. 2, Schaffer 2 (2), Gyallai 4, Dobi. Edző: Bíró Balázs

BUDAKALÁSZ: Takács Á. – Szujó 2, Korbel 3, MÁTÉS 8 (5), Fekete G., Fórizs 1, Száva 1. Csere: Nagy T. (kapus), Tyiskov 1, Vuleta 2, Tájok, Forgács 2, Varjú 2, Polcar 1, Kovács Á., Dávid M. Edző: Csoknyai István

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–1. 12. p.: 6–2. 18. p.: 9–4. 24. p.: 12–9. 36. p.: 18–12. 42. p.: 22–16. 48. p.: 27–19. 54. p.: 31–22

Kiállítások: 6, ill. 12 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 7/5

MESTERMÉRLEG

BÍRÓ BALÁZS: – Amit elterveztünk az bejött, de egy percre sem nyugodhattunk meg, mert a Budakalász rendkívül szívós gárda. Az ETO elleni mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is meggyőző teljesítményt nyújtottunk, aminek köszönhetően az önbizalmunk is visszajött. A víz felett vagyunk, szeretnénk ebben a minőségben és mentalitásban folytatni.

CSOKNYAI ISTVÁN: – Huszonhárom gólt lőttünk, ami kevés egy ilyen idegenbeli rangadón. Az első 15 percben veszítettük el a mérkőzést és talán kicsit a hitünket is. Ugyan a 9–2-es hátrányból még sikerült zárkózni, de nem volt a mérkőzésnek olyan időszaka, amikor megcsillant volna a pontszerzési lehetőség.