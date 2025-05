Kosárlabda: a legvégén is hibátlanok maradtak a pécsi kadét fiúk

Mint arról beszámoltunk, a házigazda NKA Pécs otthon tartotta a bajnoki címet a kadét fiú kosarasok országos döntőjében, miután a vasárnapi bajnoki fináléban 89–61-re legyőzte a DEAC-ot. Komlódi Dénes együttese ezzel pedig 23/0-s, tehát százszázalékos mérleggel zárta az évadot, és ünnepelhetett bajnoki címet az U16-os korosztályban.

A győzelemben elévülhetetlen érdemei voltak Inalegwu Noelnek, aki a mezőny legjobbjaként 25 pontig jutott

a debreceniekkel szemben, s így az irányítót a döntő legértékesebb játékosának (MVP-jének) is megválasztották, valamint az egész hétvége All Star-csapatába is bekerült.

„Első kiemeltként, ráadásul hazai pályán szerepeltünk a nyolcas döntőben, de ez cseppet sem jelentett extra terhet – nyilatkozta Inalegwu az Utánpótlássportnak. –

Sőt, mivel veretlenül jutottunk el a végjátékig, így alapvetően kellő magabiztosággal, de persze nem elbízva magunkat tudtunk neki vágni a szezon legfontosabb hétvégéjének. Aztán hálistennek jól is alakult, meggyőző teljesítménnyel hoztuk le mindhárom meccset, szóval nem is igazán volt kérdés, hogy mi fogjuk megszerezni az aranyérmet.

A negyeddöntőben a MEAFC-ot viszonylag könnyedén tudtuk verni, ezzel pedig az edzői stábnak is megvolt a lehetősége, hogy forgassa a csapatot, ezáltal tudtunk egy kis energiát spórolni a második és a harmadik napra. A MAFC elleni elődöntőben a domináns első negyedünkkel mindjárt az elején megalapoztuk a végül sima győzelmünket. Ezen a meccsen is jól jött, hogy hosszú volt a kispadunk, senkit nem kellett túljátszatni, ami igazából másnap, a DEAC elleni fináléban fizetődött ki igazán. Ugyanis, amíg a debreceniek az előző napon végletekig kiélezett meccsen, kétszeri hosszabbításban tudták csak legyőzni a Honvédot az elődöntőben, mi jóval frissebben tudtunk megérkezni a döntőre. Az aranymeccsen az első félidőben még jól tartotta magát a DEAC, sokáig egészen szorosan alakult az eredmény, viszont a nagyszünet utánra mi feljebb tudtunk kapcsolni, ők pedig elfáradtak és visszaestek tempóban.

Komoly nyomást helyeztünk rájuk, támadásban elkaptuk a fonalat, ültek a dobásaink, ami el is döntötte a bajnok cím sorsát a javunkra.

A pécsiek nyerték a kadét fiúbajnokság országos döntőjét Forrás: NKA Pécs

A 2009-2010-es pécsi évjárat már nem először ünnepelhet veretlenül bajnoki címet, ugyanis két évvel ezelőtt a serdülőkorosztályban is hibátlanul hódították el a végső győzelemért járó trófeát.

Nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezzel a korosztállyal gyakorlatilag verhetetlenek vagyunk itthon,

eddig kizárólag külföldön kaptunk ki. Ráadásul a csapatunk magja azóta is egyben maradt, és együtt tudtunk ismét a csúcsra érni, ami felemelő érzés. Természetesen, jólesik az MVP-cím, de nem különösebben foglalkoztat ez a díj, mert csak egyetlen dolog számít: csapatként győztünk, és mi lettünk a bajnokok! Most jön némi pihenő, majd júniusban megyek az U16-os válogatottba, és készülünk a korosztályos Európa-bajnokságra."

(Kiemelt kép forrása: NKA Pécs)