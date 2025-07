Úszás: Egy hetedik és egy nyolcadik hely jutott szombatra az ifi Eb-n

Az ötödik versenynapon egy egyéni hetedik helyezés csalhatott mosolyt az utánpótláskorú úszóink Európa-bajnoki sikereiért szorítók arcára, miután az esti döntős programban

800 gyorson Nagy Napsugár egy riválist megelőzve fejezte be szereplését a somorjai kontinensviadalon.

A zalaegerszegiek decemberben 17 éves üdvöskéje, aki nyílt vízen már volt korosztályos világ- és Európa-bajnok is váltóban, egyéniben pedig Eb-ezüstérmes, ezúttal medencében bizonyította, hogy a kötelek között is a sportági utánpótlás kontinentális élvonalába tartozik. A szombati 800-as fináléban, ahová ötödikként került be (8:44.90 p), helyezésben ugyan nem tudott javítani, idején azonban igen, végül 8:44.65-tel lett hetedik.

A 15-18 éveseknek kiírt Eb utolsó előtti napjának döntős műsora még egy magyar érdekeltségű számot tartalmazott: a fiúk 4x200 méteres gyorsúszó váltóinak viadalát. Négyesünk – Takács Botond, Deák Gergely, Pápai Olivér, Kakuk Koppány összetételben – ha utolsóként is, de 7:27.40-gyel beverekedte magát a nyolcas fináléba. Ott a kvartett csaknem három másodperccel volt jobb matinés önmagánál, ám a 7:24.60 is csak a nyolcadik helyre volt jó.

Két elődöntőben szoríthattunk még ifjú honfitársainkért, nagyobb részt eredményesen. A fiúk 50 méter pillangón rendezett vetélkedésében Bagi Zoltán és Antal Dávid is remekül kezdett. Közülük a matinés feladványt a BVSC-s Bagi oldotta meg gyorsabban: az összesen 58 indulót mozgósító selejtezőben összességében a harmadik idővel (23.99 mp) csapott célba, míg a 200 pillangón Európa-bajnokká avanzsált, 100-on pedig ötödikként zárt nyírbátori Antal tízedikként (24.35) masírozott tovább a 16 közé.

Az elődöntőben Bagi szárnyalt, 23.84-es idejénél csak ketten úsztak jobbat, így harmadikként várhatja a vasárnapi döntőt.

Antal is javított a délelőtthöz képest, 24.23 másodperc alatt tudta le az ötven métert, ez viszont csak a 10. pozícióhoz volt elegendő, a nyolcas fináléhoz nem.

A lányok 100-as hátúszó számában Kokas Fanni 1:02.57-tel tízedikként szerzett jogot a szombati elődöntős folytatáshoz. A Jövő SC 200 háton ötödik helyezett 16 évese a fele akkora távon a 16 között 1:02.74 perc alatt ért célba, ez a 12. helyet jelentette számára. A vasárnapi döntőhöz 1:02-n belüli idő szükségeltetett volna.

Az ötödik napon az egyéni időfutamokban tíz honfitársunk vérzett el, szerencsére nem fizikai értelemben. A fiúknál a csaknem száz indulót megmozgató100 méter gyorson Kakuk Koppány 28.-ként (50.96), 100 mellen Herman Szabó Péter 39.-ként végzett (1:04.06), míg 100 háton – az egy napja 200-on Európa-bajnok - Rácz Zsombor 25. (57.03), Papp Sebestyén 39. (57.63) lett. A lányoknál 100 háton Tombor Sára 44.-ként (1:05.30) 200 vegyesen 23.-ként (2:20.16) zárt, 100 mellen Megyesi Vanda 43.-ként (1.12.70), Zámbori Hanna Zsófia 44.-ként (1:12.91), 50 pillangón Rékasi Zsuzsanna 25.-ként (27.80), Lakó Dorina 40.-ként (28.10), Orbán Boróka 53.-ként (28.72) búcsúzott.

(Kiemelt képünkön: Nagy Napsugár a nyílt víz után medencében is Európa élvonalába úszta be magát Fotó: Derencsényi István)