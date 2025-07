Birkózás: Terék Gerdának már az arany sem hiányzik az éremkollekcióból

A csepeliek 20 éves birkózója, Terék Gerda (55 kg) korábban már hat alkalommal is állhatott dobogón korosztályos világversenyen, most viszont az első aranyérem is összejött neki, miután megnyerte a caorlei U20-as Európa-bajnokságot.

Mint arról beszámoltunk, a kötöttfogású és a női birkózóink is nagyszerűen teljesítettek az olaszországi U20-as Európa-bajnokságon. A két fogásnem képviselői összesen öt érmet, két aranyat, egy ezüstöt és két bronzot szereztek a caorlei junior-kontinensviadalon. A mieink egyik elsőségét a Csepel TC-KIMBA kiválósága, Terék Gerda jegyezte, aki ellenállhatatlan formát mutatott az 55 kilósok mezőnyében. A korábbi években már az U20-as korosztályban vb-bronz- és Eb-ezüstéremig jutó ígéret rögtön a negyeddöntőben kezdett, ahol francia Lilya Cohent nagyon magabiztosan, technikai tussal verte, majd az elődöntőben az olasz Fabiana Rinellát pontozással, 4–1-re múlta felül. Ezután Gerda a másnapi fináléban is hasonlóan folytatta a fehérorosz Valerija Mikicsics ellen. A magyar lány esélyt sem hagyott ellenfelének: már a meccs első felében 7–0-s vezetésre tett szert, majd a második menet elején betusolta a belaruszt, és ezzel rendkívül meggyőző teljesítménnyel szerezte meg az Európa-bajnoki címet. Természetesen nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyernem az Eb-t, de így pár nap elteltével most elsősorban megkönnyebbülést érzek, mert elég stresszes, sűrű időszak van mögöttem – mondta Terék az Utánpótlássportnak. – Rengeteget készültünk erre az Eb-re, fizikailag és mentálisan is elfáradtam, de hál' istennek megérte a sok erőfeszítés és szenvedés, és most jöhet végre egy kis szusszanás. Izgatottan, de alapvetően magabiztosan vágtam neki az Eb-nek. Azt már az elején tudtam, hogy nem igazán kedvező a sorsolásom, mert azok közül, akik reális éremesélyesként indultak, mindenki egytől egyig az én ágamra került. Amikor ez kiderült, kicsit rá is stresszeltem erre, de aztán sikerült ezt elhessegetni a gondolataimból. Ebben sokat segített, hogy a francia lány elleni első meccsemet elég magabiztosan tudtam megnyerni. Igazából csak az járt a fejemben, ha erről az erős ágról eljutok a döntőig, akkor a fináléban már nincs mitől félnem, valószínűleg az addigiakhoz képest egy fokkal könyebb ellenfél jöhet a másik oldalról. Éppen ezért a döntőben úgy mentem fel a szőnyegre, hogy ezt az aranyat már senki nem veheti el tőlem. Terék Gerda Forrás: UWW/MBSZ A 2005-ös születésű Terék a hetedik érmét szerezte utánpótlás-világeseményen: az U17-esek között már vb- és Eb-második is volt, emellett az U20-asok mezőnyében vb-ről bronza, míg Eb-ről már ezüstje és bronza is volt, valamint idén az U23-as Eb-n dobogóra állt, harmadikként zárt. Ugyanakkor egy valami, az aranyérem eddig még hiányzott a tarsolyából. Teljesen más, semmihez sem fogható érzés győzni, és a dobogó legfelső fokán állni. Nyilván, mindig nagyon örültem az ezüstöknek és bronzoknak is, de az aranynál tényleg nincs jobb. Most így, hogy megtapasztalhattam milyen érzés is nyerni, természetesen ezt szeretném majd a jövőben minél többször átélni. Régóta ezzel keltem és feküdtem minden egyes nap, hogy csak egyetlen cél lebegett a szemem előtt, hogy megnyerjem az Európa-bajnokságot. Ráadásul a közvetlen környezetemben is folyton erről kérdezgettek, illetve biztattak, hogy sikerülni fog. Szerencsére ez nem teherként hatott rám, hanem sikerült átfordítani önbizalommá, hiszen éreztem, hogy bíznak bennem, és ezáltal én is egyre inkább elhittem, hogy valóban képes vagyok elérni ezt az eredményt." (Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)