Röplabda: Kecskeméti Bálintnak bejött a légiós lét

Mint arról beszámoltunk, a Magyar Röplabda Szövetség kiosztotta az év legjobbjainak járó díjakat mind a felnőttek, mind az utánpótláskorúak között. Amíg a női szakágban a nyíregyháziak 14 esztendős ígéretét, Pampuch Grétát, addig

a férfiak között a 21 éves Kecskeméti Bálintot választották meg a 2024-es esztendő legjobb korosztályos játékosának.

A 2003-as születésű reménység az után kapta meg az elismerést, hogy a Kecskemét csapatával U20-as bajnoki címet szerzett, míg a felnőttegyüttes tagjaként a Magyar-kupában bronzérmet nyert. Ugyanakkor nemcsak klubjában nyújtott kimagasló teljesítményt, hanem az U22-es Európa-bajnokságon hatodik helyen végzett, Toronyai Miklós által vezetett magyar válogatottban is, amelynek az egyik kulcsjátékosa volt a kontinenstornán.

Kecskeméti idén egyébként már a felnőttválogatottban is kezdő játékosként kapott bizalmat az Eb-selejtezőkön.

Mindeközben pedig Bálint újabb nagy mérföldkőhöz ért a karrierjében, ugyanis a nyáron külföldre, az osztrák VCA Amstetten csapatához szerződött.

„Többé-kevésbé minden olyan célt sikerült megvalósítanom, amit egy évvel ezelőtt kitűztem magamnak – mondta Kecskeméti az Utánpótlássportnak. –

Tavaly ilyenkor az járt a fejemben legfőbb célként, hogy a következő évadban már külföldi bajnokságban tudjak játszani. Ez aztán össze is jött, hiszen Kecskemétről az Amstettenhez igazoltam. Ennek örülök, mert így sikerült szintet lépni a karrieremben.

A nyári válogatottban való szereplésem miatt van bennem némi hiányérzet, mert bár sikerült kiharcolni magamnak a kezdő pozíciót a felnőttválogatottban, ami a karrierem ezen szakaszában önmagában nagy fegyvertény, de úgy érzem, a mérkőzéseken elmaradtam a legjobb formámtól. Jobb teljesítményre is képes vagyok annál, amit az Eb-selejtezőkön mutattam. Összességében rendkívül hasznos tapasztalatokkal gazdagodtam a nagyválogatottban, és motivált vagyok, hogy a jövő nyáron még inkább tudjak bizonyítani a címeres mezben. Egy dolog biztos: sokat tanulhattam mind a válogatottban, mind az elmúlt hónapokban itt Ausztriában. Ennek köszönhetően mindenképpen mentálisan és fizikailag is megerősödve fogok neki vág jövő júniusban a selejtezősorozat folytatásának. A nemzeti csapatban szerepelni hatalmas megtiszteltetés és mindig felemelő érzéssel tölt el, amikor megkapom a meghívót.

Nagyon szeretek a srácokkal együtt lenni és dolgozni, és igazából én ezt nem is munkaként élem, mivel csak azt kell csinálnom, amit szenvedélyesen szeretek: röplabdázni. Nyilván, ez egyébként klubszíntéren sincs másképp, de a válogatottban különösen. Ha tehetném, legszívesebben a válogatottban tölteném az egész évet.

Jó a társaság, kiválóak a társak és az edzők is, és minden adott a fejlődéshez egy abszolúte motiváló környezetben."

Kecskeméti Bálint Forrás: CEV/MRSZ

A Dunaújvárosban nevelkedett fiatal két szezont töltött a Kecskeméti RC-nél, amelynél az Extraliga egyik legjobb játékosává vált. A 2023-24-es évadban a szélső ígéret reménység a 11. helyen végzett a hazai felnőttélvonal összesített pontlistáján.

Két igazi fénypontja volt az évemnek: az egyiket a Kecskeméttel a Magyar-kupában megnyert bronzérem jelentette, míg a válogatottban az U22-es Európa-bajnokságon való részvétel volt a csúcs.

Mindkettő nagyon kedves a szívemnek, más és más okból. A Kecskeméttel már tavaly is bronzérmesek lettünk a kupában, de azt a sikert nem igazán tudtam a magaménak érezni, mivel a sérülések miatt sajnos ki-bejártam a csapatból, és olyan módon nem tudtam meghatározó játékosa lenni a csapatnak, ahogyan szerettem volna. Ehhez képest az idei végjátékban végig játszhattam a meccseket, és szerves részese lehettem a harmadik hely megszerzésének. Nos, legalább ilyen felejthetetlen pillanata volt az évemnek az U22-es Eb-szereplés.

Pályafutásom során először szerepelhettem Európa-bajnokságon, és összességében jól is szerepeltünk a csapattal. Régóta vágytam már arra, hogy egyszer a srácokkal végre kijussunk korosztályos Európa-bajnokságra, és ha némi szerencsével is, de ezúttal megadadott.

A házigazda hollandokkal végletekig kiélezett meccset játszottunk, a spanyolokat pedig sikerült le is győznünk, és csak hajszálon múlt, hogy nem jutottunk tovább a legjobb négy közé. Ez egészen a mai napig bosszant kicsit, hogy erről lemaradtunk, de azt hiszem, a hatodik hellyel is nagy sikert értünk el, ugyanis az elmúlt években fiú utánpótlás-válogatott nem ért el hasonló helyezést kontinensviadalon."

Az Amstetten színeiben Kecskeméti Bálint (balra) és magyar csapattársa, Bibók Balázs Forrás: MRSZ

Mint már fentebb említettük, Kecskeméti Bálint immár fél éve az osztrák bajnokságban, a VCA Amstetten csapatában röplabdázik. Ugyanakkor elmondta, hullámzóan alakult számára a nyár óta eltelt időszak.

„Új edző, új csapat, szóval az elején tényleg minden más volt, mint otthon. Ezzel nem is volt gond, alapvetően nagyon élveztem az új környezetet. Majd másfél hónappal elteltével, csupán a harmadik mérkőzés után viszont megváltak az edzőnktől, és hirtelen minden megváltozott. Egy átmeneti időszak következett, mivel vezetőedző nélkül maradtunk, és bizonytalanná vált minden a csapat háza táján. Be kell valljam, ez idő tájt én is kicsit elveszítettem a motivációmat, és nem is ment jól a játék. Aztán november közepén megjött hozzánk a szlovén Andrej Urnaut, és a személyében egy korábbi kiváló játékos, illetve rendkívül rutinos edző ült le a kispadra. Mióta ő dolgozik velünk, újra elindultunk a megfelelő úton, és rengeteget tudtam tőle tanulni.

Nagyon nagy tudású szakemberrel van szó, aki folyamatosan azért dolgozik, hogy én és a társaim is fejlődjünk, és minden egyes nap jobb játékosokká váljunk.

Egyértelműen látszik, hogy a kemény munka híve, de ez így is van rendjén, kifejezetten szimpatikus a felfogása. Ennek hála úgy érzem, most már újra magamra találtam, és ismételten maximálisan élvezem a röplabdát."

(Kiemelt kép forrása: CEV/MRSZ)