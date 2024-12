Egy nap az utánpótlásért: nagy sikerrel zajlott a konferencia

Az Utanpotlassport.hu szerkesztősége 2011 óta minden évben megrendezte nagy sikerű utánpótlás-nevelési konferenciáját, és ez az idén sem volt másképp. Az Egy nap az utánpótlásért című, egész napos szakmai eseményen

ezúttal is klasszis előadók beszéltek a korosztályos sportot érintő aktualitásokról, a legfontosabb ügyekről.

A konferencia rangját jelzi, hogy annak fővédnöke Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke volt.

Baji Balázs, a Nemzeti Sportügynökség vezérigazgató-helyettese, Köpf Károly, a Magyar Edzők Társasága főtitkára és Bruckner Gábor, az Utanpotlassport.hu főszerkesztője köszöntötte a résztvevőket, akik a nap folyamán előadásokat, illetve pódiumbeszélgetéseket hallgathattak meg.

Baji Balázs, a Nemzeti Sportügynökség vezérigazgató-helyettese köszöntötte a résztvevőket Fotó: Vasas Attila

Szántai Levente sportszakpszichológus az ügyetlennek elkönyvelt gyerekek helyzetéről tartott előadást. Az egykori futballkapus szerint lényeges, hogy az edző őszinte legyen a szülőkkel, és felvállalja akár a konfrontációt is. Elmondta, fontos, hogy a gyerekeket nagy célok hajtsák, de azoknak reálisnak kell lenniük, és meg kell találni a megfelelő versenyzési szintet.

„Nagyon káros, ha a szülő vagy az edző olyan negatív kifejezéseket használ a gyerekre, mint ügyetlen vagy lusta, mert ezek hamar beépülnek a fiatalba, és később ezt nehéz felülírni benne” – hívta fel a figyelmet.

Mészöly Géza, a korábbi 18-szoros válogatott labdarúgó, a Mészöly Focisuli elnöke, a szülőkkel való kapcsolattartástól beszélt.

Hangsúlyozta, manapság elengedhetetlen a szülői közösséggel való kapcsolattartás. Véleménye szerint a szülőnek tanácsot adhat az edző, és rávilágíthat arra, hogy miben tud segíteni a gyereknek.

A gyerekek ugyanolyan tehetségesek és nyitottak, mint régen. Senkit sem szabad leírni, mindenkinek meg kell adni utánpótláskorban a játéklehetőséget

– mondta.

Mészöly Géza Fotó: Vasas Attila

Ezt követően Dézsi Viktória testnevelő tanár, az olimpiai ezüstérmes, ifjúsági olimpiai bajnok Rabb Krisztián, az U15-ös Európa-bajnok, U16-os világbajnoki harmadik helyezett vízilabdázó Rabb Benedek és a felnőtt-világbajnoki hetedik szinkronkorcsolyázó Rabb Csenge édesanyja, valamint Lévai Zoltán birkózóedző, a felnőtt világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes ifj. Lévai Zoltán, az U23-as világbajnok, felnőtt-vb-bronzérmes Lévai Tamás és az U20-as világbajnoki második, a korosztályban Európa-bajnok Lévai Levente edző-édesapja pódiumbeszélgetését hallhatták a résztvevők.

Egyetértettek, hogy a szülőnek helyesen fel kell tudni mérnie a gyereke képességeit, és ezt követően kell dönteni arról, hogy a tanulás vagy a sportolás élvezzen prioritást.

„A szülőnek kötelessége büszkének lenni a gyerekére” – jelentette ki Lévai.

Mizsér Attila olimpiai bajnok öttusázó – aki ma már motivációs és kommunikációs trénerként tevékenykedik – előadásának köszpontjában a gyerek-szülő-edző „sportháromság” állt. A szakember beszélt a hármas közötti ideális viszonyról és a konfliktuskezelésről. Hangsúlyozta a pozitív visszajelzés fontosságát, és szemléletes példákon keresztül mutatta be a helyes, célravezető kommunikációs lehetőségeket.

Mizsér Attila Fotó: Vasas Attila

A délutáni programban Marozsán Fábián, a jelenlegi legjobb magyar teniszező videóinterjúban beszélt a korosztályos éveiről. Az általa elmondottakra a pódiumon Magyarovits Zoltán, az olimpiai bajnok Kós Hubertet hosszú időn át felkészítő úszóedző reagált.

Az érdeklődők megtudhatták, hogy Marozsán kilenc évesen az első versenyén játékot sem tudott nyerni és utánpótláskorban nem tartozott a legjobbak közé.

Juniorkorban a harmadik-negyedik voltam a sorban, és ezt nem volt könnyű feldolgozni, de a szülők, edzők azt mondták, hogy csak csináljam a dolgomat, mert majd felnőttként a legjobb lehetek. Helyesen tették, igazuk volt!

– nyilatkozta a kiváló teniszező.

Magyarovits elmesélte, hogy Kós Hubert sem volt mindig az elsőszámú úszó a korosztályában, de tehetségének és mentális erejének köszönhetően klasszissá vált. Az eszmecsere kulcsszava a „türelem” volt.

Kocsis Márta, a Tatabányai Vízmű SE 2024-ben Az év utánpótlásedzője díjjal kitüntetett úszótrénere, a sportág legnagyobb ígéretei közé tartozó Jackl Vivien felkészítője a kivételes tehetséggel való foglalkozásról osztotta meg gondolatait.

Elmondta, hogy Vivien kiskora óta az élmezőnybe tartozik és nem volt még komolyabb mélypont a pályafutásában.

„A miénkhez hasonló, nem a legjobb körülmények között dolgozó kis szakosztályban hatalmas dolog egy ilyen versenyző, aki a fiatalabbak előtt is példakép. Nagy felelősség vele foglalkozni, de kihívás is, és én is igyekszem vele együtt edzőként tanulni, fejlődni.”

Juhász István, a Magyar Kézilabda Szövetség sportszakmai igazgatója Tinisztárok helyett felnőttklasszisokat! címmel tartott előadást. Többek között szót ejtett az utánpótláskorú sportolók lépcsőzetes fejlesztéséről, menedzseléséről, felnőttek közé integrálásáról és a gyermekkori kiválasztás személyiségbeli, valamint sportágspecifikus szempontjairól is. Boncolgatta a tehetséggondozás problémáit, és olyan érdekes tapasztalatokra világított rá, mint hogy „minél magasabb szinten kézilabdázik valaki, annál kevesebb ráhatása van a szülőnek a sportolásra.”

Juhász István Fotó: Vasas Attila

Végül Pósfai Gábor sportszülő, asztaliteniszező, korábban a Decathlon magyarországi, majd ausztriai ügyvezető igazgatója vette át a szót. Az előadása során a saját életéből hozott példákkal, tanulságokkal hangsúlyozta a szülői szerep fontosságát.

„A végcél, hogy egészséges felnőttek váljanak gyerekeinkből. Ha nem is lesznek olimpiai vagy világbajnokok, szeressék a sportot és ezt a szeretetet ők is adják tovább a saját gyerekeiknek” – zárta.

A következő napokban a konferencia valamennyi előadását, illetve pódiumbeszélgetését részletesen is feldolgozzuk honlapunkon.

(Kiemelt képünkön: a Marozsán Fábiánnal készült videóinterjút hallgatja a közönség Fotó: Vasas Attila)