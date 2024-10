Vívás: négy magyar éremmel zárult a budapesti kadét körverseny

Az idén is hazánkban kezdődött meg a kadétkorú kardozók és párbajtőrözők nemzetközi szereplése az új idényben, a budapesti BOK-csarnokban a múlt hét végén nagyszabású európai körversenyt rendeztek a korosztály számára.

Az eseményre több mint hatvan ország megközelítőleg ezerháromszáz fiatalja érkezett, a küzdelmek hatvan páston folytak.

A kardozók a korábbi években Gödöllőn gyűltek össze, az ottani felújítások miatt azonban most a fővárosba sereglettek a reménységek.

A kardozó Felföldi Szonja egyéni bronzérmet szerzett Forrás: Magyar Vívó Szövetség

A viadal elképesztő amerikai fölényt hozott, mind a nyolc megszerezhető aranyérmet az Egyesült Államok vívói érdemelték ki. A magyarok négy éremmel zárták az eseményt.

Egyéniben a kardozó Felföldi Szonja állhatott fel a dobogó legalsó fokára,

csapatban ezüstöt nyertek a párbajtőröző fiúk (Kiss Donát, Koch Lénárd, Nagy-Tószegi Soma, Petrovszki Áron), míg bronzot a kardozó (Felföldi Szonja, Imre Dóra, Komjáthy Boglárka, Kovács Adél) és a párbajtőröző (Horváth Lotti, Rónaszéky Izabella, Szilárd Anna, Terhes Hanna) lányok.

A hazai szövetség elnöke, Csampa Zsolt a helyszínen követte az asszókat Forrás: Magyar Vívó Szövetség

„Bár a verseny nevében európai, nyílt kadétviadalról van szó, így az idén is a világ számos pontjáról, például az Egyesült Államokból, Kanadából, Dél-Koreából, Katarból vagy éppen Kenyából is érkeztek hozzánk fiatalok – nyilatkozta Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke. –

A visszajelzések alapján mondhatom, hogy a versenyzők és az edzők szeretnek hozzánk járni, elégedettek a rendezéssel, mi pedig arra törekszünk, hogy mindig precíz, jó vendéglátunk legyünk.

Egy ekkora eseményt lebonyolítani nagy kihívás. A hatvan pást mellé megfelelő mennyiségű és minőségű zsűrire is szükség van, hogy gördülékeny legyen a verseny. De már korábban is bizonyítottunk, ha azt nézzük, hogy a dikákolimpián három nap alatt megközelítőleg kétezernyolcszáz gyerek vívott a BOK-csarnokban. Több reménységünk most került a kadétkorosztályba, számukra remek lehetőséget kínált a verseny, hogy hazai környezetben, mégis nemzetközi porondon mutassák meg magukat. Jó volt látni, hogy a fiataljaink nemcsak szurkoltak, hanem az asszók között tanácsokat is adtak egymásnak. Az edzők közötti kommunikáció is kiváló. A kadétcsapatok új keretedzőit a helyszínen segítették a régiek. Az elmúlt évek munkájának eredménye az is, hogy a szakembereink közösen dolgoznak és egymást támogatva nevelik, képezik a gyerekeket. Ebben is rejlik a magyar csapat ereje.”

(Kieemlt kép forrása: Magyar Vívó Szövetség)