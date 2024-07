Atlétika: tizenháromszor a legjobb nyolc között az U18-as Eb-n

Összességében remekül helytálltak a magyar fiatalok a csütörtöktől vasárnapig a szlovákiai Besztercebányán rendezett U18-as atlétikai Európa-bajnokságon.

Küldöttségünk két legkiemelkedőbb eredményét az ugrószakág szállította.

Bátori Lilianna magasugrásban Európa-bajnoki címet szerzett, míg Hajdu Áronnak távolugrásban ezüstérem lett a jutalma.

A kontinensviadalon a 45 ifjú atlétát indító Magyarország a 48 ország 1133 ígéretét felvonultató esemény éremtáblázatán a 16. helyen végzett, míg a ponttáblázaton 48 ponttal a 10. helyen zárt. Utóbbi rangsorban az 1-8. helyezettek gyűjtöttek pontot a nemzetüknek.

Bátori Lilianna a magasugrás U18-as Eb-győztese Fotó: Zsigmond László/MASZ

A két érem mellett hazánk válogatottja három 4. (Szalai Fanni 3000 m, Rózsahegyi Bori távolugrás, Varga Iván rúdugrás), két 5. (Derdák Sára 1500 m, Szabó Levente gerelyhajítás), két 6. (Keserű Mirabella diszkoszvetés, Sáray Péter 400 m), egy 7. (Tombor Kristóf gerelyhajítás) és három 8. (Gastiaburu-Frank Abigél rúdugrás, Keserű Mirabella kalapácsvetés, leány svédváltó) helyezést ért el.

A magyar küldöttség egy része az Eb-n Fotó: Zsigmond László/MASZ

Besztercebányán a számos egyéni legjobb eredmény mellett négy U18-as magyar csúcs született. Hajdu Áron távolugrásban 758 centis, Derdák Sára 1500 méteren 4:18.59 perces rekordot állított fel, míg a leány svédváltó Boldogh Boróka (100 m), Pfiszterer Dorina (200 m), Pápai Nerina (300 m), Sákovics Janka (400 m) összetételben előbb 2:08.82, majd 2:08.37 perces valaha volt legjobb hazai eredményt futott.

Hajdu Áron U18-as országos csúccsal nyert ezüstöt távolugrásban Fotó: Zsigmond László/MASZ

Két évvel ezelőtt Jeruzsálemben rendezték az U18-as Eb-t. Akkor a magyar csapat négy ezüst- és egy bronzéremmel az éremtáblázat 20. helyén zárt, a pontversenyben pedig 50 ponttal a 12. lett. Izraelben 11 versenyszámban végeztünk a legjobb nyolcban, Szlovákiában 13-ban. Az U18-as Európa-bajnokságot egyébként 2016 óta rendezik meg. Nyolc éve Tbilisziben két, hat éve Győrben négy érem jutott a magyaroknak, és mindkétszer volt közte egy arany (a koronavírus-járvány miatt a 2020-ban Rietibe kiírt Eb elmaradt, de a tervek szerint 2026-ban az olasz város lesz a házigazda).

„Tizenhárom versenyszámban voltunk a legjobb nyolcban, és ez erős teljesítménynek számít, pici hiányérzetünk csupán az érmek számát tekintve lehet – mondta Scherer Tamás, a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás-referense. – Az egyéni, na meg az országos csúcsok azt mutatják, hogy a fiatalok jól felkészítve érkeztek az Európa-bajnokságra. Egy ilyen korosztályos esemény a tapasztalatszerzésről is szól. Nekünk a legjobbjaink közül is csak kevesen szerepeltek hasonló versenyen idáig, és sokan nem voltak még olyan helyzetben, mint amilyenbe az Eb-n kerültek. Ezért is van szükségük a gyerekeknek minél több ilyen szituáció megélésére, ezzel együtt a mentális felkészítés is fontos részét kell képezze a munkának.

Ezúttal az ugrók vitték a prímet, de minden szakág dicséretesen teljesített, és arra kell törekednünk, hogy megtartsuk ezt a széles palettát.

Ki kell emelnem, hogy az edzőink között is számos fiatal, remek szakembert találunk. Kiricsi Berill, Kovács Zoltán, Kun-Szabó Balázs, Mozsdényi Dávid vagy Páli Viktor is kitűnő munkát végez a tanítványaival.”

A magyar csapatot remek hangulat jellemezte az Eb-n Fotó: Zsigmond László/MASZ

Szlovákiában az éremtáblázat élén az olaszok végeztek (7, 3, 5) a lengyelek (4, 3, 1) és a csehek (4, 3, 0) előtt.

Az Európa-bajnokságon három U18-as Európa-rekord született,

a fiatalok 24 alkalommal mutattak be Európa-bajnoki csúcsot, továbbá 14 versenyszámban láthattuk a világ idei legjobb eredményét a korosztályban.

Az Európa-csúcs az olasz leány svédváltó (2:05.23), a rendező szlovákok egyetlen aranyérmét szerző 100 gátas Laura Frlickova (12.86), valamint a fiúk 400 gátas döntőjében remeklő cseh Michal Rada (49.42) nevéhez fűződik. Kuriózum, hogy Rada ikertestvére, Nina Radova a leány 400 gátasok között szerzett Európa-bajnoki címet, ráadásul Eb-rekorddal (58.00).

(Kiemelt képünkön: Bátori Lilianna Fotó: Zsigmond László/MASZ)