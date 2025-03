Ábrahám Minna szintet lépne, és vb-döntőt úszna

„Tavaly a belgrádi Európa-bajnokságon jutottam először döntőbe egyéni számban, úgyhogy mindenképpen az lenne a cél, hogy előre lépjek, és az Eb után a vb-n is döntőbe jussak” – mondta az M1 aktuális csatornának az USC egyetemen tanuló, 18 éves úszó, aki az Egyesült Államok egyetemi versenyrendszeréről is beszélt. Ez szerinte nagyon eltér a magyarok által megszokottól, mivel már délelőtt is az egyéni csúcsához közel kell úsznia ahhoz, hogy ne maradjon le a fináléról. A következő nagy versenye az egyetemi országos bajnokság lesz, amelyen szeretne jól teljesíteni.

Ábrahám Minna úgy fogalmazott, önbizalmat ad neki, hogy a tavalyi rövidpályás vb-n hazai közönség dobogóra állhattak a 4x200-as váltóval, és reméli, ez a teljesítmény példát állít a fiatalok elé, hogy a magyarok is képesek odaérni a legjobbak közé. Elárulta, hogy az egyetemi csapatában is az utolsó, „beúszó” váltótagként szokott szerepelni, és bár az óriási szurkolás miatt néha füldugóval versenyezne, abból építkezik, hogy a világversenyeken is sikerült jól kezelnie az ezzel járó nyomást.

Ábrahám várhatóan májusban utazik haza Magyarországra, és egy hosszabb alapozással szeretne készülni a szingapúri vb-re. Még bizonytalan, hogy mely számokban fog indulni, mivel nem tudja magát elhelyezni a magyar mezőnyben, de a 200 gyors a fő száma, emellett pedig váltókban is gondolkodik. A beszélgetés végén elárulta, hogy pályafutása egyik legmeghatározóbb pillanata az volt, amikor megúszta az olimpiai szintet, és felnézett az eredményjelzőre, mert eszébe jutott, hogy mennyi mindent feláldozott ezért a sikerért.

„Mindent megért az a pillanat, amikor felnéztem a táblára, mivel óriási előrelépés volt. Azóta is emlékeztetem magam, amikor valamit eldöntök fejben, hogy meg tudom csinálni. Így készülök tovább az edzéseken és a versenyeken is, mivel ez óriási mentális erőt adott” – zárta gondolatait a fiatal magyar úszó.