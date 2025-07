Kós Hubert, miután lemaradt az éremről: Előreléptem, de még nem tartok ott 100 háton, ahol a többiek

Mint arról beszámoltunk, Kós Hubert negyedik helyen végzett 100 méter háton a vizes világbajnokság döntőjében. A magyar úszó így fogalmazott az M4 Sport riporterének:

„Ennél többet szerettem volna lefaragni a hátrányomból, de messze voltam az éremtől. Előreléptem, de még nem tartok ott 100 háton, ahol a többiek, meg ahol nekem is kellene. Ennek ellenére egész jól helytálltam. Büszkének kell lennem, mert egy év alatt így is sokat javultam. Az elején muszáj volt mindent beleadnom, mert tudtam, hogy nehéz döntő lesz. Hetvennél elkezdett fájni. Mindent úgy csináltam, ahogy kellett az első ötvenen, a forduló is jó volt. Még nem tartok ott, ahol kellene, de dolgozom tovább.”



Kós 52.20-as ideje a dobogóhoz kevés volt, de így is országos csúcsot jelent.

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

ÚSZÁS

DÖNTŐ

FÉRFI 100 M HÁT

1. Pieter Coetze (Dél-Afrika) 51.85 másodperc

2. Thomas Ceccon (Olaszország) 51.90

3. Yohann Ndoye-Brouard (Franciaország) 51.92

...4. Kós Hubert 52.20 – országos csúcs, régi: 52.21, Kós, 2025