Székesfehérvár Open: másodikak lettek párosban az Udvardy nővérek

Vastaps fogadta a Kiskút Tenisz Klub centerpályájára bevonuló Udvardy testvéreket, Lucát és Pannát, akiknek egészen jól alakult/nem is alakulhatott volna jobban első közös párosszereplésük… El is kélt a biztatás, hiszen az ellenfél kettős jól ismerte egymást: a harmadikként kiemelt Irina Maria Bara, Ekaterine Gorgodze román, grúz duó ugyan az elmúlt két évben csak egy-egy tornát játszott közösen, viszont 2021-ben és 2022-ben összesen öt páros versenyt nyertek meg közösen, közte egy 250-eset Kolozsváron 2021 októberében, valamint további négy 125-öset. Bara egyébként egyesben is elindult a Székesfehérvár Openen, ám az első fordulóban kikapott két játszmában, 6:2, 6:3-ra Tóth Amarissától.

Nehézkesen kezdődött a találkozó, néhány hibát követően előbb Udvardy Panna, majd Udvardy Luca adogatásakor is elvesztette a magyar kettős a szervagémjét, az ellenfél pedig a kettő között hozzátette a magáét, ezzel el is húzott 3:0-ra. Ám a mieink ezután jóval magabiztosabbá váltak, az ifjabbik Udvardy, Luca megannyi stabil tenyeres nyerőt ütött, míg Panna elsősorban a nagyszerű röptézéseivel, lecsapásaival juttatta egyre előrébb a párosukat, így hamar visszajöttek 3:3-ra. Újabb brékváltás után a felek tie-breakig jutottak az első játszmában, melyben a magyar kettősnek három játszmalabdája is volt, 8–7-nél a harmadikat pedig sikerült is kihasználni Udvardy Luca révén egy fantasztikus kereszt nyerővel.

A második játszmában 0:1-nél következett egy semmire nyert Udvardy Panna-adogatójáték, majd egy elvett szervagém, ezután azonban kijött a rivális rutinja, 2:1-es hátrányban azonnal visszabrékelt, és a korábbiaknál kevesebb hibát vétettek. Három négynél az addig egyébként javuló adogatásokkal kirukkoló Udvardy Lucának két kettős hibája is akadt, semmi negyvennél Gorgodze az első bréklabdát kihasználta, a rivális duó hamarosan egyenlített, és a szuper tie-breakben is többnyire uralták a labdameneteket – a találkozó egy újabb kettős hibával dőlt el Irina Maria Bara és Ekaterine Gorgodze javára. A román, grúz páros ezzel majdnem három év után ismét tornát nyert, immár a hatodikat – az Udvardy testvérpár pedig első közösen vívott páros versenyén jó mérkőzésen szerzett második helyezést.

„Az első szettben nagyon jól játszottunk, agresszívak tudtunk maradni, a második szettben három háromig tudtuk hozni ezt a formát, utána egy kicsit visszafogtuk a kezünket, az ellenfél pedig jobban kezdett játszani, többször ugrottak be a hálónál. Ráadásul összeszokott párosról van szó, tudtuk, nem lesz egyszerű dolgunk, és bármikor megfordulhat a meccs. Sajnos később már nem is tudtuk visszahozni, de nagyon örülök, hogy először játszottunk együtt, és döntőig meneteltünk, szóval szuper hét volt” – fogalmazott Udvardy Panna a Magyar Teniszszövetségnek.

„Igen régóta terveztük, hogy közösen játsszunk, nagy álmom teljesült ezzel, köszönöm Pannának, hogy ez most megvalósulhatott. Óriási élmény volt, remélem, hamarosan még több versenyen játszhatunk együtt” – tette hozzá húga, Luca.

TENISZ

ITF 75-ÖS NŐI TORNA, SZÉKESFEHÉRVÁR OPEN (60 000 dollár, salak)

Páros, döntő

Irina Maria Bara, Ekaterine Gorgodze (román, grúz, 3. kiemelt)–Udvardy Luca, Udvardy Panna 6:7, 6:3, 10–3