Valkusz Máté: Az egyiptomi szurkolók mászkáltak és vizespalackokat dobtak a kispadunk felé

– Hogyan sikerült megbirkózniuk az egyiptomi körülményekkel?

– Amint kiszálltunk érkezéskor a repülőgépből, egyből megcsapott a nagyon fülledt, meleg levegő – mondta a Davis-kupában először egyesmeccset nyerő Valkusz Máté. – Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz a pályán abban a szárazságban, melegben, délután két óra környékére a hőmérséklet elérte a negyven fokot. Nagy küzdelemre készültünk a hazaiakkal, hiszen ők ebben nőttek fel, jobban tudhatták, mire lesz szükségük a túléléshez. Ezért igen meglepő volt, hogy rögtön az első meccsen Piros Zsombi volt jobb kondiban, ellenfele, Amr el-Szajed a végére begörcsölt – mindenre számítottunk, de erre nem.

– Piros Zsombor döntő szettes győzelem után a második mérkőzésen egyenlítettek az egyiptomiak, Mohamed Szafvat szintén döntő játszmában legyőzte önt, másnap pedig a párost is megnyerték nagy csatában, vezetést szereztek a hazaiak, így hátrányból kellett fordítaniuk. A szombati két egyes aztán sokkal simábban alakult, mint pénteken.

– Az első napon csúnyán fogalmazva „tökön ütöttük” magunkat az egyesmeccseken. Majdnem sikerült nekem is nyernem, volt sanszom, főleg a döntő szettben, fontos szituációkban három-négy breaklabdához is jutottam, de nem használtam ki őket. Ezzel együtt is megvolt az esélyünk, hogy megnyerjük az összecsapást, de természetesen jobb lett volna kettő nullával lefeküdni este. Ha Zsombi ellen bírja még egy kicsit el-Szajed, hiszen szettelőnyben, három egyre állt, labdája volt a négy egyhez. Úgyhogy abszolút benne volt az is a levegőben, hogy a párosban elszenvedett vereség után nulla három az állás, és akkor szombaton el is dőlhetett volna a párharc.

– Mekkora teher volt kettő kettőnél pályára lépni?

– Valamekkora terhet azért éreztem, de igyekeztem úgy felfogni, mintha egy challengerverseny első vagy második fordulós mérkőzését játszanám. A hazai közönség a biztatásával sokat hozzátett az egyiptomiak teljesítményéhez, s volt egy-két kevésbé pozitív jelenség, ami megnehezítette a dolgunkat. Egyesek többször mászkáltak, ugráltak két pont között, sőt, voltak, akik a bírói szék mögül vizespalackokat dobtak a kispadunk felé, azért az elég kellemetlen volt. Persze figyelmeztették őket, amire úgy reagáltak, hogy „welcome to Egypt”… Szóval néhány szurkoló nem volt fair. Ami engem illet, nyolcvanszázalékos adogatógémeket hoztam, ez elég volt, hogy egy-egy kihasznált breaklabdával végigvigyem a szetteket.

– Az elmúlt hónapokban hosszabb időszakokat hagyott ki, március után csak májusba, a Roland Garros selejtezőjében játszott, utána a múlt héten Portugáliában. Mi volt ennek az oka?

– Ismét a mononukleózis. A németek elleni, februári Davis-kupa-selejtező után nem tudtam százszázalékosan versenyezni, nemegyszer úgy utaztam el, hátha jól leszek, de nem így történt, erre öt hónap biztosan ráment. A Roland Garrosra is úgy utaztam el, hogy azt nem lehet kihagyni, indulni kell rajta. Tudtam, hogy kikapok, nullán álltam edzettségben, de szerettem volna ott lenni és megélni. Mostanra helyrejött a probléma, jobban bírom a terhelést, tudok edzeni, úgy néz ki, minden rendben van.

– Mi következik a folytatásban?

– Szeretnék hosszabb ideig edzésmunkát végezni, helyrerázni magam. Ezt a Davis-kupa-hetet valahogy ki kell ütnünk magunkból otthon. Egy hét alatt újra visszajöhetnek azok az ütések, amelyeket amúgy tudunk, csak nem mertük őket meghúzni most. Utána meglátom, megéri-e újra versenyezni, vagy kell még idő a felkészülésre.



TENISZ DAVIS-KUPA

Világcsoport I, osztályozó, Kairó

EGYIPTOM–MAGYARORSZÁG 2:3

EGYES MÉRKŐZÉS

Mohamed Szafvat–Piros Zsombor 6:7 (3–7), 1:6

Amr el-Szajed–Piros Zsombor 7:5, 3:6, 4:6

Faresz Zakaria (923.)–Valkusz Máté 3:6, 4:6

Mohamed Szafvat–Valkusz Máté 6:3, 5:7, 7:6 (7–5)

PÁROS MÉRKŐZÉS

Karim-Mohamed Mamun (876.), Mohamed Szafvat–Fajta Péter (604.), Madarász Gergely (809.) 7:6 (8–6), 7:6 (7–5)

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

A-csoport: Olaszország–Hollandia 2:1

Matteo Berrettini–Botic van de Zandschulp 3:6, 6:4, 6:4

Flavio Cobolli–Tallon Griekspoor 7:6 (7–4), 4:6, 6:3

Simone Bolelli, Andrea Vavassori–Robin Haase, Wesley Koolhof 6:7 (6–8), 5:7

B-csoport: Ausztrália–Spanyolország 1:2

Jordan Thompson–Pablo Carreno Busta 6:2, 2:6, 6:7 (3–7)

Alexei Popyrin–Pedro Martínez 6:4, 6:4

Matthew Ebden, Max Purcell–Marcel Granollers, Pedro Martínez 7:5, 4:6, 4:6

C-csoport: Szlovákia–Chile 1:2

Norbert Gombos–Cristian Garín 6:2, 1:6, 2:6

Jozef Kovalík–Alejandro Tabilo 6:4, 6:7 (5–7), 6:1

Norbert Gombos, Lukás Klein–Tomás Barrios Vera, Nicolás Jarry 4:6, 7:6 (7–3), 6:7 (5–7)

D-csoport: Kanada–Nagy-Britannia 2:1

Denis Shapovalov–Dan Evans 6:0, 7:5

Félix Auger-Aliassime–Jack Draper 7:6 (10–8), 7:5

Gabriel Diallo, Alexis Galarneau–Henry Patten, Neal Skupski 6:7 (4–7), 4:6