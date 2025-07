„Voltak pillanatok, amikor csak vakartuk a fejünket” – a McLaren az időmérőn elbukott, de a versenyen nyerne

Noha a csapatfőnök, Christian Horner a Red Bull pénteki pocsék szereplése után is bizakodó volt, és Max Verstappen valóban jobban érezte magát az autóban péntekről szombatra virradóan, arra nem sok jel mutatott, hogy végül a négyszeres világbajnok fogja megszerezni a pole pozíciót a nyitó naphoz képest sokat hűlő Silverstone-ban. A hétvége kezdete óta egymással küzdő McLaren és Ferrari ugyanis esélyesebbnek tűnt, és a két említett csapat négy versenyzője közül akár bárki megkaparinthatta volna a rajtelsőséget, ha összeteszi az utolsó gyors körét.

„Eléggé nehéz volt az időmérő a szél miatt – kezdte az értékelést a címvédő. – A három szakaszban is változott a szélirány kissé, amire rendkívül érzékenyek ezek az autók. Az utolsó köröm elég jóra sikerült. Ez egy igazi versenypálya, minden kanyarban padlógázon kell menned, és igazán elkötelezettnek kell lenned, ami nagyon szórakoztatóvá teszi. Elég gyorsak vagyunk az egyenesekben, ami miatt nem olyan könnyű menedzselni a nagy tempójú kanyarokban, de nekünk szerencsére ez sikerült. Természetesen még meg kell várnunk, mit hoz a vasárnap, és hogy érkezik-e eső vagy sem. De elégedett vagyok a kvalifikáció alakulásával, és ez nagy lökést ad a csapatnak is. Izgatottan várom a versenyt.”

A holland pilóta a harmadik győzelmét hajszolja a történelmi helyszínen. „Meg fogjuk próbálni, harcolni fogunk, és jól fogunk szórakozni, miközben minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni. Pénteken még nem festett nagyszerűen a helyzet, de a végrehajtott változtatások sokat segítettek. Úgy éreztem, közel vagyunk, de egészen az időmérő utolsó köréig azt hittem, hogy ez nem elég, aztán minden összeállt. Az egyensúly jobb volt, és én csak kitartottam.”

„Kisebb leszorítóerő mellett döntöttünk, és így természetesen gyorsabbak voltunk az egyenesekben. A kanyarokban viszont már nehezebb dolgunk volt. Az új padlólemez bevált, nem tudom, hogy pontosan mennyi nyereséget jelentett, de határozottan működik. Minden egyes alakulat nagyon keményen dolgozik, hogy még több teljesítményt találjon. Ami érdekessé teszi, hogy a Ferrari hihetetlenül gyors a kanyarokban, és lassabb az egyenesekben, a McLaren összességében valahol középúton jár, még mi hihetetlen gyorsak vagyunk az egyenesekben, de lassúak a kanyarokban. Kíváncsi vagyok, miként fog alakulni. Remélem, hogy izgalmas versenyt vívhatunk több csapattal is.”

Verstappen megosztotta, hogy a gyors körén az őt az előző versenyhétvégén, az Osztrák Nagydíjon kiütő Andrea Kimi Antonelli is segítette, aki a találgatások szerint akár a csapattársa is lehet, ha a Mercedeshez igazolna a következő években. „Kicsit segített a gyors körömön, adott nekem kis szélárnyékot. Hamarosan el kell mennünk együtt tésztázni.”

A McLaren-versenyzők újra összecsapnak egymással? (Fotó: AFP)

Nem meglepő módon a konstruktőri tabellát toronymagasan vezető McLaren-páros nem teljesen volt elégedett az időmérő végén: Oscar Piastri és Lando Norris, de egyikük sem tudta megmondani, hogy megvolt-e a tempójuk a Red Bull legyőzésére. Az első próbálkozások után még vezető ausztrál 103 ezreddel maradt le a rajtelsőségről. „A csapat nagyszerű munkát végzett, sok mindent kipróbáltunk ezen a hétvégén annak érdekében, hogy több tempót találjunk. Az autó végig fantasztikusnak érződött, de voltak pillanatok, amikor csak vakartuk a fejünket, hogy miért nem vagyunk gyorsabbak” – magyarázta az egyéni összetettet 15 ponttal vezető Piastri.

„Őszintén szólva, az első köröm csodálatos volt. Azon törtem a fejem, hogyan tudnék ennél gyorsabb lenni, és végül nem is sikerült javítanom. A köröm kissé zűrösen alakult, de egész hétvégén nagyon szoros volt a küzdelem. Úgy gondolom, az első próbálkozásom nagyon jó volt, nem tudom, hogy mennyit javult maga a pálya, de némi időt otthagytunk. Sosem fogjuk megtudni, hogy elég lett volna-e. Volt néhány kanyar, amibe talán túl óvatosan mentem be, és ezt megpróbáltam visszahozni a kijáratnál, de nem igazán működött. Szórakoztató futam vár ránk, nagyon kiegyenlített volt a küzdelem, Max, a Ferrarik és közöttünk, és végén még George (Russell) is odaért.”

Piastri lát esélyt a győzelemre. „Mindig ott van a mi lehetett volna és a mit kellett volna, de őszintén szólva, úgy érzem, jó munkát végeztem. Max és a Red Bull is jó munkát végzett. Továbblépek, és meglátom, hogyan próbálhatnánk megnyerni a futamot. A Ferrarinak erős napja volt pénteken, és ma délelőtt is nagyon versenyképesnek tűnt, aztán az időmérő elején úgy festett, mintha szenvedne kissé. Ez olyan pálya, amelyen számítani lehetett arra, hogy erős lesz a Red Bull. Max remek volt, de ebben nincsen semmi meglepetés.”

„Lesznek lehetőségeink, az egyik legnagyobb nyilvánvalóan a rajt fogja szolgáltatni, de nagyon más leszorítóerővel megyünk, mint Max, szóval lesznek lehetőséget mindkét oldalon. Aztán ott vannak a gumik is, pénteken elég nehéz volt óvni őket, szóval meglátjuk, milyen kihívás elé állít bennünket. Úgy gondolom, több lehetőségünk is lesz, és természetesen az időjárással is mindig számolni kell Angliában.”

A csapattársától mindössze 19 ezreddel elmaradó, így hazai pályán a harmadik rajtkockából induló Norris úgy érzi, nem tudták volna elkapni a Red Bullt. „Jó időmérő volt. Nem leszek szomorú a harmadik hely miatt, még akkor sem, ha szerettem volna az élen zárni Silverstone-ban. Max remek munkát végzett, mi nem voltunk elég gyorsak ma, de szórakoztató lesz vasárnap. Ezen a helyszínen mindig élvezetes és gyors az időmérő, és így is jó napot tudhatunk magunk mögött. Kicsi különbségek, kicsi hibák, néhány századmásodpercen múlt a siker és a bukás.”

A hazai közönség előtt az elmúlt két évben dobogóra álló brit sokszereplős csatát vár a futamon. „Jót fogunk csatázni hárman, és talán csatlakozik hozzánk Lewis (Hamilton), Charles (Leclerc) és George is. Nagyon érdekes lesz, és már izgatottan várom, miként alakul.”

Ahogyan Piastri is említette, Russell valóban odaért a végén a Mercedesszel, és megelőzte az egész eddigi hétvégén rendkívül erős formát mutató Ferrari kettősét is. „Nagyon boldog vagyok, hiszen végig lemaradásban voltunk a hétvégén. Nem számítottam arra, hogy ilyen remek pozíciókért csatázhatunk, különösen tekintetbe véve azt, hogy milyen erősnek tűnt a Ferrari, és hogy tudtuk, a McLaren biztosan ott lesz az elejében.”

„Az utolsó gyors köröm alkalmával igazán életre kelt a kocsi, és rendkívül erősen sikerült. Remek eredményt értünk el. A legutóbbi formánkat nézve valószínűleg nem mi leszünk a legjobbak vasárnap, de valamivel hűvösebb lesz az idő, ami mindenképpen jó hír a számunkra. Bárhogyan alakulhat. Nem lankadhat a figyelmünk.”

BRIT NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:24.892 átlag: 249.818 km/ó 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:24.995 0.103 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:25.010 0.118 4. George Russell brit Mercedes 1:25.029 0.137 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:25.095 0.203 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:25.121 0.229 7. Andrea Kimi Antonelli* olasz Mercedes 1:25.374 0.482 8. Oliver Bearman** brit Haas-Ferrari 1:25.471 0.579 9. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:25.621 0.729 10. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:25.785 0.893 11. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:25.746 0.662 12. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:25.826 0.742 13. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:25.864 0.780 14. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:25.889 0.805 15. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:25.950 0.866 16. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:26.440 0.554 17. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:26.446 0.560 18. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:26.504 0.618 19. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:26.574 0.688 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:27.060 1.174 *: 3 rajthelyes büntetés baleset okozásért az Osztrák Nagydíjon.

**: 10 rajthelyes büntetés piros zászlós szakasz alatti szabályszegésért a harmadik edzésen.

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Verstappen 1:25.886 1. Hamilton 1:25.084 2. Piastri 1:25.963 2. Leclerc 1:25.133 3. Bearman 1:26.005 3. Norris 1:25.231 4. Albon 1:26.093 4. Verstappen 1:25.316 5. Alonso 1:26.108 5. Piastri 1:25.316 6. Norris 1:26.123 6. Bearman 1:25.534 7. Ocon 1:26.136 7. Alonso 1:25.593 8. Sainz 1:26.175 8. Antonelli 1:25.620 9. Hadjar 1:26.177 9. Russell 1:25.637 10. Leclerc 1:26.186 10. Gasly 1:25.711 11. Russell 1:26.236 11. Sainz 1:25.746 12. Antonelli 1:26.265 12. Cunoda 1:25.826 13. Cunoda 1:26.275 13. Hadjar 1:25.864 14. Hamilton 1:26.296 14. Albon 1:25.889 15. Gasly 1:26.328 15. Ocon 1:25.950 16. Lawson 1:26.440 17. Bortoleto 1:26.446 18. Stroll 1:26.504 19. Hülkenberg 1:26.574 20. Colapinto 1:27.060