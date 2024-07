Tenisz: Medvegyev ott lesz az olimpián, Rubljov nem fogadta el a meghívást

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) legutóbbi döntése szerint 22 orosz sportolónak van engedélye a párizsi részvételre, köztük a 2021-ben US Open-bajnok Medvegyevnek (5.) és a tokiói játékokon vegyes párosban aranyérmes Rubljovnak (6.) is. Előbbi hétfőn jelezte, hogy él a lehetőséggel, utóbbi viszont nemet mondott, mint ahogy honfitársai közül többek között a női rangsorban 12. Darja Kaszatkina és a 18. Anna Kalinszkaja is.

Korábban az érintettek közül a Tokióban férfi egyesben ezüstérmes Karen Hacsanov és a világranglistán 15. Ljudmila Szamszonova visszautasította a meghívást, mint ahogy fehérorosz részről a kétszeres Australian Open-győztes Arina Szabalenka is.