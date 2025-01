Amikor kicsúsztak, abban reménykedtem, hogy nem lövik vissza a döntőt – Jászapáti Petra az Eb-diadal után

A mosolyan elárulta, hogy vannak céljai, hogy vannak igencsak merész álmai. Persze, esetében merészségről már nem is nagyon beszélhetünk, hiszen Jászapáti Petra évek óta a magyar rövid pályás gyorskorcsolyázás meghatározó alakja, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmek sorakoznak otthon a vitrinben, ám mert tavaly egy vírusos betegség szó szerint ledöntötte a lábáról, ráadásul egy teljes szezon keresztül, beszélni nemigen beszélt ezekről a célokról.

De ott, azon az elutazás előtti utolsó edzésen a Gyakorló Jégcsarnokban, mosolygott a szeme.

És beszélt is.

Mi meg „vettük az adást”, de hallgattunk. És persze szurkoltunk neki.

Aztán a szombaton ezer méteren szerzett ezüstérme után megkapta a kérdést, nem bántja-e, hogy meglehetett volna az arany… Bátran válaszolt – és mosolyogva: „Eddig egyéniben csak bronzérmem volt Eb-ről, az ezüst előrelépés. Örülök neki.”

Ki hitte volna, hogy az akkor őt megelőző Arianna Fontana tesz majd azért, hogy még Drezdában arany legyen ebből az ezüstből?

A történelmi hűség és a „jegyzőkönyv” kedvéért: Jászapáti megnyerte a második elődöntős futamot ötszázon, ám az elsőben hárman is jobb időt futottak nála, így a négyes pozícióból rajtolhatott – ez azért a legrövidebb távon nem jelent túl sok jót…

Aztán a pisztoly eldördülése után két pillanattal Jászapáti Petra már a harmadik helyen futott, előtte a holland Xandra Velzeboer és az olasz Arianna Fontana, mindketten nemcsak Európa, a világ legjobb rövid pályás gyorskorcsolyázói közé tartoznak, és persze mindketten nyerni akartak. Fontana annyira, hogy „csúnyán nekiment” a hollandnak, mégpedig annyira csúnyán, hogy a futam végén nemhogy kizárták, sárga lappal megbüntették a megmozdulását, így a teljes mezőny végére rangsorolták.

A kicsúszást Jászapáti Petra rezzenéstelen arccal, de ami ennél fontosabb, higgadtan vette tudomásul, és a még pályán maradó további két olaszt magabiztosan tartotta maga mögött.

És nyert.

Ezzel a magyar rövid pályás gyorskorcsolyázás történetének első női egyéni Európa-bajnoki címét szerezte meg – a női sor első Eb-aranya egyébként 2009-ben, Torinóban született, azt a Huszár Erika, Heidum Bernadett, Keszler Andrea, Darázs Rózsa összetételű váltó nyerte meg.

„Megtiszteltetés folytatni a sort, számomra fontos emberek mellé felkerülni a magyar Európa-bajnoki aranyérmesek közé – mondta el győzelme után Jászapáti Petra. – Nehéz nap van mögöttem, öt futamom volt, nagyjából félóránként mentem a jégre, mindig csak a következő feladatra figyeltem. A döntőben az volt a célom, hogy a harmadik helyre rajtoljak a négyes pozícióból, s aztán tapadjak az első kettőre. Láttam, hogy Fontana előzni akar, úgy voltam vele, rákészülök, s ha csak meginognak, akkor is megpróbálok elmenni mellettük. Amikor kicsúsztak, abban reménykedtem, hogy nem lövik vissza a döntőt… Nem lőtték. Nagyon örülök az Európa-bajnoki szereplésemnek is, de még inkább a szezonban eddig mutatott teljesítményemnek. Ebből a drezdai versenyből a jót viszem magammal, a rosszat kielemezzük, aztán letesszük, és megyünk tovább!”

Bánhidi Ákos: Sikeres Európa-bajnokságot zártunk

„Sikeres Európa-bajnokságot zártunk, a jó eredményeket elsősorban a hölgyek hozták, de ez várható is volt – értékelte Bánhidi Ákos, a hazai szövetség gyorsasági ágazatának vezetője a drezdai viadalt. – Mind az öt lány kiváló formát mutatott, Petra finálés futásai mellett a B-döntők is meg voltak tűzdelve a mieinkkel, és a váltó is remekül futott. Talán még túl is szárnyalták a lányok az előzetes várakozásaimat. De nem mutattak rossz formát a fiúk sem, Jászapáti Péter negyeddöntős idejét ezer méteren külön kiemelném. Sajnos Moon Wonjun bokafájdalommal küzdött, így ő a váltóval nem is futott a B-döntőben, de Granasztói Ádám nagyszerűen helytállt, és összességében is látok előrelépéseket a férfivonal esetében is.”

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, DREZDA

Férfiak. 1000 m. Európa-bajnok: Pietro Sighel (Olaszország) 1:23.788, 2. Jens van ’T Wout (Hollandia) 1:23.797, 3. Luca Spechenhauser (Olaszország) 1:24.121, …8. Jászapáti Péter (Magyarország), …12. Moon Wonjun (Magyarország). Váltó (5000 m). Eb: Olaszország (Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Mattia Antonioli) 6:47.181, 2. Lengyelország (Kuczynski, Niewinski, Sellier, Thomas, Adamski) 6:47.353, 3. Belgium (S. Desmet, Noiron, Petre, Van Damme) 6:48.712, …7. Magyarország (Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Granasztói Ádám, Csizmadia Márk, Moon Wonjun)

Nők. 500 m. Eb: Jászapáti Petra (Magyarország, klub: SZKE, edző: Nicky Gooch, Knoch Viktor) 43.087, 2. Arianna Sighel (Olaszország) 43.236, 3. Chiara Betti (Olaszország) 43.345, …7. Kónya Zsófia (Magyarország), 8. Bácskai Sára Luca (Magyarország). 1500 m. Eb: Xandra Velzeboer (Hollandia) 2:38.364, 2. Gloria Ioriatti (Olaszország) 2:38.451, 3. Elisa Confortola (Olaszország) 2:38.529, …6. Jászapáti Petra 2:38.923, …8. Somodi Maja (Magyarország), …12. Sziliczei-Német Rebeka (Magyarország)

Vegyes váltó (2000 m). Eb: Franciaország (Etienne Bastier, Quentin Fercoq, Aurelie Leveque, Cloe Ollivier, Gwendoline Daudet, Tawan Thomas) 2:40.460, 2. Hollandia (Boer, Deltrap, Van ’T Wout, M. Velzeboer, Knegt, Van Oorschot) 2:48.607, 3. Lengyelország (N. Maliszewska, Niewinski, Sellier, Stormowska) 2:54.651, …5. Magyarország (Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Bácskai Sára Luca, Jászapáti Péter)