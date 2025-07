Ivan Martinovic: Remélem, sikerül megadni a klubnak, ami már régóta jár neki

A Veszprém múlt héten jelentette be a horvát játékos érkezését, aki a klub honlapjának adott interjút, és elmondta, hogy mit is gondol új csapatáról.

„Sosem játszottam ellene, de sokat tudok a klubról, mert fiatalabb koromtól, mióta követem a kézilabdát, a magyar csapat mindig ott volt a Bajnokok Ligájában – kezdte Ivan Martinovic. – Európában, és így mondhatom, hogy a világon is ez az egyik legjobb kézilabdaklub, és mindig esélyes volt akár a végső győzelemre is a BL-ben, de arra szinte mindig, hogy ott legyen a kölni final fourban, és sokszor be is jutott. De ezeket nemcsak én, hanem mindenki tudja a Veszprémről, aki valamilyen módon része ennek a sportágnak.”

A jobbátlövő elárulta, nagyon tetszik neki, hogy a meccseken az egész aréna piros mezben van, ami egy kicsit az észak-amerikai kosárlabdára, az NBA-re emlékezteti, és várja már, hogy pályára léphessen a veszprémi szurkolók előtt.

Mint kiderült, nem szívesen beszél magáról, de igyekezett bemutatni az erősségeit: „Nem könnyű magamról beszélnem, de ha ki kell emelnem egy erősségemet, akkor a távoli lövéseket mondanám, és nemcsak az egyik oldalról, hanem a pálya különböző szögeiből. Posztom szerint eredetileg jobbátlövő vagyok, de szeretek középre futni, vagy akár átmenni a bal oldalra, és onnan lőni. Sőt, az sem áll távol tőlem, hogy a szélről próbálkozzak. Ezen kívül talán még a gyors reakciómat és a lábmunkámat említeném, de a legjobban azt szeretném, ha ezt meg is tudnám mutatni Veszprémben, és segíteni tudnék a csapatnak abban, hogy trófeákat nyerjünk.”