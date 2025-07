Úszás: a Győr és a Jövő SC egyformán 11 aranyig jutott

Miközben a nemzetközi medencés megméretések is szerte földön, vagy még inkább megannyi vízben egyre-másra zajlanak, aközben idehaza is menetrend szerint sorjáznak az úszók nyári korosztályos országos bajnokságai.

A serdülők (15-16 évesek) és a cápák (11-12) után jött el a 13-14 esztendősöket felölelő gyermekúszók ideje, akik a győriek vendéglátását élvezve az Aquasport Központban vetélkedtek

az elmúlt héten négy napon át az ob-érmekért.

A szerdától szombatig tartó program keretében 75 hazai klubból csaknem négyszázan rajtoltak nagy többséggel nem csupán egyetlen számban, s a végül gazdára talált 65 aranyon 19 egyesület legjobbjai osztoztak. A legszorgosabb „kincshalmozóknak” a „Jövősök”, vagyis A Jövő SC FCSM és az UNI GYÚSE reprezentánsai bizonyultak, akik egyformán tizenegyet gyűjtöttek be a legfényesebb medálból. Utóbbiak az által voltak jobbak, hogy ők – a további négy bronz mellett – öt, míg a fővárosiak egyetlen ezüstöt nyertek. A harmadik helyre a hat arannyal és egy ezüsttel záró Tatabányai Vízmű SE érkezett be.

A Győr sikeréből oroszlánrészt vállaltak a staféták, amelyek öt váltóversenyben is diadalmaskodtak, míg a többi első hely a 2012-es Zámbó Anna és a 2011-es évjáratú Bergendi Gellért nevéhez fűződik: mindketten három-három egyéni győzelmet arattak. A prímet azonban a 2012-es, Jövő SC-s Nagyházi Bence vitte, aki egymaga nyolc (!) szólószámban nyert. A Tatabánya hat aranyának java részét a 2012-es Kádár Csenge gyűjtötte be, ő négy számban lett első az 57. magyarországi gyermek ob-n.

Említést érdemlő még, hogy a bajnokságon néhányan, egészen pontosan a tizenhatból hárman vállalták az indulást azok is, akiknek most hétfőtől már a szkopjei nyári EYOF-on, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon van jelenésük. Az egyformán 14 éves Mátékovits Annáról, Szalai Zsófiáról és Sárkány Zétényről van szó, akik nemcsak a startolást gyakorolták, hanem fő számaikban egyaránt remekelve minden riválisukat maguk mögé utasították Győrben. Mátékovits 200 vegyesen, Szalai 50 gyorson, Sárkány pedig 400 gyorson lett országos bajnok, utóbbi ráadásul 200 vegyesen és 200 pillangón is aranyérmes lett alig pár nappal az EYOF rajtja előtt. Tekintsük mindezt nagyon jó előjelnek.

(Kiemelt képünkön: A dobogósok érmet, a saját legjobb idejükön az ob-n a legnagyobbat javítók oklevelet kaptak Fotó: musz.hu/Tésik Attila)