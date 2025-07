Vitális és Gavrics is végleg az ETO FC Győrhöz került – hivatalos

Vitális Milán és Zeljko Gavrics az ETO FC Győrhöz igazolt – jelentette be hivatalos honlapján a DAC. Mint ismert, Gavrics tavaly június óta szerepelt kölcsönben a zöld-fehéreknél, míg Vitális az NB I tavaszi szezonban csatlakozott az ETO-hoz. A két középpályás kölcsönszerződése most végleges átigazolássá változott, mint Vitális esetében azt már korábban is jeleztük.