Női kézilabda: triplázásról álmodik a HC DAC

„Ha az utolsó néhány hetet nem számítjuk, a tavalyi idény nagyon sikeres volt. Fő célunk a Szlovák Kupa megnyerése volt, ami korábban még nem sikerült – most viszont igen. Emellett a cseh-szlovák MOL Ligát is megnyertük. A szlovák bajnokságban a harmadik helyen végeztünk. Az idény végének eseményeit alaposan kielemeztük, és úgy látjuk, az idény nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is kimerítő volt. Különösen éreztette hatását Monika Rajnohová sérülése, valamint az, hogy volt kapusunk, Magera Noémi gyermeket vár” – értékelt az idény előtti sajtótájékoztatón Horváth Zoltán klubelnök.

A nyáron több játékos is távozott a csapatból: Sári Barbara, Kovács Noémi, Erika Rajnohová, Orbán Laura, Mészáros Réka és Beke Laura Kitti. Helyükre nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékosok érkeztek: a brazil válogatott Ana Claudia Bolzan (Benfica), a BL-tapasztalattal bíró Bánfai Kira (Kozármisleny), Mistina Kitty kapus (Budaörs), valamint Lea Franusic (Podravka), aki szintén szerepelt a Bajnokok Ligájában. A norvég-szerb kettős állampolgárságú Nora Fraifric a Jagodinából érkezett Dunaszerdahelyre.

„Szlovákiai klubként három hazai trófeát lehet megnyerni, de a triplázás eddig még sosem sikerült. Most, hogy a klubunk tízéves lesz, szép sikerekkel szeretnénk ünnepelni. Ami az európai porondot illeti: tavaly nehéz sorsolást kaptunk, már az első körben a rendkívül erős Valceával találkoztunk. Bár kiestünk, a szakmai megítélés szerint nem vallottunk szégyent. Idén sem volt szerencsénk: a 2023-as Európa-kupa-győztes Elchével kezdünk. Ennek ellenére szeretnénk határozottabban jelen lenni az európai kézilabdában is” – zárta gondolatait Horváth Zoltán.

„Elégedett vagyok a kerettel, nőtt a csapat lehetősége. Az elnök úr elvárásai reálisak lehetnek, de én óvatosabb vagyok – fogalmazott Debre Viktor vezetőedző, aki immár hatodik idényét kezdi a DAC kispadján. – Mindig azt mondom: nyerjünk meg valamit, és csak azután beszéljünk a többi célról. Azt azonban érzem, hogy egyre magasabbra tesszük a lécet – és egyre sikeresebben ugorjuk meg.”

A HC DAC a szeptember 6-i Zlín elleni MOL Liga-meccsel kezdi az idényt. Az Elche elleni Európa-kupa-találkozókra szeptember 27-én és október 5-én kerül sor.