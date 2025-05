DVSC: a bennmaradással a Five Eleven többségi tulajdonos is lehet, a napokban születik döntés – NS-infó

Nos, Spanyolországból származó értesüléseink szerint hamarosan azt jelenthetik be a Lokinál, hogy a spanyol-amerikai hátterű Five Eleven a bennmaradással további, többségi tulajdonrészt is vásárol a DVSC-ben. Úgy tudjuk, már tavasszal olyan opcióban állapodtak meg a felek, amely bennmaradás esetén lehetőséget biztosít a cégcsoportnak a klub többségi tulajdonrészének megvásárlására. Az ezzel kapcsolatos hivatalos döntést akár már a jövő héten meghozhatja a Five Eleven, illetve a DVSC igazgatótanácsa, melynek már tagja az említett cégcsoport vezérigazgatója, Martín Ink is.

Az még kérdés, ha új többségi tulajdonosa lesz a klubnak, hogyan épül majd fel a klub irányítása. A Five Eleven szakmai vezetője, a nemzetközi labdarúgásban elismert sportigazgatónak számító Antonio Cordón, aki az elmúlt hónapokban már elkezdte a magyar piac felmérését, és lehetséges kiszemeltekkel is folytak már egyeztetések.

A Five Eleven júniusban veheti át a DVSC vezetését. A cégcsoport a DVSC mellett a közelmúltban a brazil Juventudéban szerzett még tulajdonrészt és más országokban is folytat egyeztetéseket különböző klubokkal.

A lehetséges tulajdonosváltásra vonatkozó kérdésünkre a DVSC röviden reagált: „A klub csak azt tudja közölni, ami már hivatalos, hogy a Five Eleven Capitalsnak jelenleg tíz százalék tulajdonrésze van a DVSC Futball Zrt-ben.”