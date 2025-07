Cseh Sándor: Addig nyomtuk a gázpedált, amíg lehetett

– Esélyt sem adtak az olimpiai bajnoknak. Hogyan összegezné a látottakat?

– Azzal kezdeném, hogy a spanyol válogatott nagyon jó csapat, amely átalakuláson megy keresztül, de ahogy a hollandok elleni negyeddöntőben láttuk, továbbra is rendkívül erős. A fölényes győzelmünk nem azt jelenti, hogy ennyivel jobbak vagyunk a spanyoloknál. Úgy ugrottak vízbe a játékosok, hogy az ellenfél játékerejétől függetlenül mindent kiadnak magukból, és amikor érezték, hogy ez működik, egy pillanatig sem álltak meg. Minden egyes gól felemelte a csapatot, én pedig annak vagyok a híve, hogy addig nyomjuk a gázpedált, amíg lehet – így is történt. A fontos mérkőzések is eldőlhetnek hamarabb, mint a negyedik negyedben.

– Szinte minden statisztikai mutatóban jobbak voltak az ellenfelüknél. Van olyan játékelem, amelyet kiemelne?

– Az emberelőnyök kihasználása és a létszámhátrányos védekezésünk mellett a szenzációs kapusteljesítményt és a blokkokat is meg kell említeni. Valóban nehéz lenne negatívumot találni, de a világversenyek hajrájában egyébként sem arra kell helyeznünk a hangsúlyt, hogy a hibákat keressük, mindig a következő mérkőzésre készülünk.

– Ahogy a csoportkör nyitányán, a döntőben is a görögökkel találkoznak.

– A világkupa után a világbajnokságon is a görög és a magyar csapat játssza a döntőt, ami nagy dicsőség nekünk. Az első vereség után nagyon szépen építkeztek a görögök, de a legjobb tudásunk szerint felkészülünk rájuk, és megpróbálunk ismét jól teljesíteni.