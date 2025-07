NS-infó: megszületett az egyezség Vitális Milán ügyében

Korábban már jeleztük, hogy a tavasszal Győrben kölcsönben szerepelt, 13 NB I-es meccsen egy-egy gólt és gólpasszt elérő, a válogatott keretébe is meghívott Vitális Milán jövőjéről az ETO tárgyal a középpályás klubjával, a szlovákiai DAC-cal. Az ETO célja az volt, hogy végleg szerződtesse Dunaszerdahelyről a korábban Győrben is nevelkedett, 23 éves, nyíregyházi születésű Vitálist, aki iránt külföldről és az NB I-ből is érdeklődtek más klubok.

Úgy tudjuk azonban, hogy megszületett a megállapodás a két klub között, Vitális a DAC-tól végleg az ETO-hoz szerződik.

A középpályás a nyári felkészülési időszakot is Győrben töltötte, és a megegyezés értelmében marad is az ETO-nál. Hamarosan be is jelenthetik, hogy a féléves kölcsönszerződés után végleg szerződteti őt az ETO.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC GYŐRNÉL

Érkezők: Alexander Abrahamsson (svéd, Zaglebie Lubin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Nadir Benbuali (algériai, Charleroi SC – Belgium, kölcsön után végleg), Megyeri Balázs (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, Rapid Wien II – Ausztria)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Csóka Bálint (szlovákiai, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Farkas Balázs Kesző (Bp. Honvéd), Huszár Marcell (Diósgyőri VTK), Koncz Dávid (FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, KFC Komárno – Komáromi FC, Szlovákia), Lacza Alex (Kozármisleny). Kooperációs kölcsön után (Szentlőrinc): Vingler László

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Kocsis Botond

Kiszemeltek: Kevin Dodaj (albán, KF Vllaznia – Albánia), Nagy Olivér (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Vitális Milán (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg?)

Távozók: Fábio Vianna (portugál, Sepsi OSK – Románia), Mamady Diarra (mali, Sheriff Tiraspol – Moldova, szabadon igazolhatóként), Gyurákovics Erik (szabadon igazolható), Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Albion Marku (albán, szabadon igazolható), Ruisz Barnabás (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (Nyíregyháza, onnan kölcsönben Karcag)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Eneo Bitri (albán, Valerenga – Norvégia), Dino Grozdanic (horvát, Asztereasz Tripolisz – Görögország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Michal Skvarka (szlovák)