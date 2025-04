A DVSC a Five Eleven első klubja – köré épülhet a nemzetközi hálózat

A megállapodás és a jövőbeli együttműködés további részleteire, céljaira nem tért ki a bejelentés, amely úgy zárul, hogy további fontos fejleményekről, döntésekről, azok alakulásával későbbre várható tájékoztatás. Azt leszögezhetjük, hogy egyelőre tulajdonosváltásról nincs szó, hiszen továbbra is Ike Thierry Zaengel a DVSC többségi tulajdonosa, persze kérdés, milyen bejelentések következhetnek az idény végén, miután eldől, hogy sikerül-e megőriznie a csapatnak az NB I-es tagságát. Mindenesetre ez az együttműködés új klubstratégia irányába viheti a debrecenieket, egy nemzetközi hálózat tagjaként. A szakmai munkára pedig a Five Eleven futballszakmai vezetője, Antonio Cordón jelentheti a garanciát, aki a hírek szerint az elmúlt hónapokban többször is járt Magyarországon, hogy megismerje a DVSC-t.

Antonio Cordón (jobbról a második) barátjával, Manuel Pellegrinivel (balról a második) a Villarrealnál és a Betisnél is együtt dolgozott (Fotó: archív)

A 61 éves spanyol szakember testnevelő tanárként kezdte a pályafutását, majd erőnléti edzőként kezdett a futballban ténykedni, aztán játékosmegfigyelő lett. 2000-től 2016-ig a Villarrealnál dolgozott, kezdetben elemzőként, később sportigazgatóként – abban az időszakban vált stabil élvonalbeli gárdává a Villarreal és érte el története legjobb bajnoki helyezését, a 2007 – 2008-as idényben 2. lett a Real Madrid mögött, a Bajnokok Ligájában pedig 2006-ban elődöntőbe jutott. Az ő időszakában épült be az első csapatba 2024 aranylabdása, Rodri. Cordón 2016-ban a Monaco sportigazgatója lett, ő győzte meg a klub vezetőségét, adjanak új szerződést az utánpótláskorú, akkor 17 éves Kylian Mbappénak, és közbenjárt, hogy a csatár stabilan az első csapat tagja lehessen a 2016–2017-es évadban, aminek eredményeként első teljes élvonalbeli idényében 15 góllal járult hozzá a klub legutóbbi bajnoki címéhez, a Bajnokok Ligájában pedig (a fent már említett Villarrealhoz hasonlóan) elődöntőbe jutottak. Cordónt ezt követően vezérigazgatóvá nevezték ki a Hope Group futballcsoportnál (az olasz Parma és a spanyol Granada mellett egy alacsonyabb osztályú portugál és egy kínai klub tartozott hozzájuk), majd 2019-ben, közismerten jó dél-amerikai kapcsolatainak köszönhetően az ecuadori válogatott sportigazgatója lett, de a koronavírus-járvány miatt végül nem állt munkába. Visszatért Spanyolországba, ahol a Betis sportigazgatójaként dolgozott, a sevillaiak az ő időszakában, 2022-ben Spanyol Kupát nyertek. A 2023–2024-es idényben Athénba tette át a székhelyét, az Olympiakosz sportigazgatója lett, melynél ő szerződtette a kispadra a spanyol José Luis Mendilibart, akinek irányításával tavaly Konferencialigát nyert a görög együttes. A spanyol sajtó a sikeres kiválasztási módszereit Cordón-metódusnak nevezte el, hajazva a mezőgazdaságban egyes növények termesztésénél alkalmazott kordonos művelésre (angolul cordon method) .

„A Cordón-metódus alatt a spanyol sajtó azt a körültekintő és sikeres kiválasztási folyamatot, munkamódszert érti, amit Antonio Cordón alkalmaz az edzők és játékosok kiválasztásánál, amely mindenhol látványos játékot eredményezett – mondta a Spanyolországban nagy elismertségnek örvendő szakemberről megkeresésünkre az ESPN madridi tudósítója, Roberto Antolín. – Személyesen is ismerem őt, és azt mondhatom, az ő szakmai irányítása mellett, a Five Eleven csoportban kiváló szakmai kontroll alatt lesz a magyar klub. Ő igazi szaktekintély, aki a labdarúgás legmagasabb szintjén is bizonyított már, sok tapasztalatot szerzett, széles körű kapcsolatrendszere van. Személyes jó barátja például a chilei sztáredző, Manuel Pellegrini, aki az ő időszakában került a Villarrealhoz, majd a Betisnél is együtt dolgoztak. Az ő szerződtetése az eddigi állomáshelyein mindig versenyképes ugrást jelentett.”

Antonio Cordón legutóbb az Olympiakosznál dolgozott sportigazgatóként, mellyel Konferencialigát nyert (Fotó: olympiacos.org)

Antonio Cordón személye tehát bizakodásra adhat okot a debreceni szurkolók számára is, hiszen Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban is történelmi sikereket értek el az általa irányított klubok. Igaz, azt egyelőre nem tudni, hogy a DVSC-nél a napi munkában hosszú távon milyen szerep juthat neki, és a spanyol-amerikai hátterű Five Eleven pontos szakmai irányvonalát sem látni.

„A Five Eleven Capital egy futballholding, amely önállóan működő, de egy egységes ökoszisztémában összekapcsolódó klubok hálózatát hozza létre” – olvasható a cég bemutatkozójában a honlapján. Hasonló általánosságokon túl azonban konkrétumokat nem tudunk meg a csoportról a five11capital.com-on. Az ugyanakkor kiderül, kik alkotják az épülő futballkonszern csapatát – egyelőre nyolc fő van felsorolva. Cordón és a DVSC igazgatótanácsába is bekerülő Martín Ink mellett jogi és pénzügyi, illetve üzleti (marketing, értékesítés) szakemberek, valamint egy európai és dél-amerikai futballtanácsadó szerepel a felsorolásban.

Spanyol forrásból annyit tudtunk még meg, hogy egyelőre a DVSC az első egylet, amelyben az új alapítású cég résztulajdont vásárolt. Ugyanakkor folyamatban vannak egyeztetések más, elsősorban spanyol, portugál és dél-amerikai klubokkal. A cél az, hogy öt klubból álló nemzetközi csoportot alakítsanak ki – innen az elnevezés: 5 11, vagyis öt darab (kezdő)tizenegy.

A Five Elevent megkerestük, hogy magyarországi terveikről érdeklődjünk, de cikkünk megjelenésig nem kaptunk választ kérdéseinkre. Így egyelőre annyit állapíthatunk meg, hogy a nemzetközi futballban újoncnak számító cég vásárolt részesedést Debrecenben, élén egy elismert, több országban is sikeres szakmai vezetővel.