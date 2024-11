La Liga: kétgólos hátrányból egyenlített a Villarreal az Osasuna otthonában

A találkozón a hazai pályán szereplő baszkok már két góllal is vezettek, miután Ante Budimir a 8. és a 20. percben is bevette a Villarreal hálóját – a második találatát tizenegyesből szerezte a horvát játékos. A vendégek azonban nem adták fel, és a 67. percben Álex Baena révén előbb szépítettek, majd a hosszabbítás perceiben az egyenlítést is megszerezték, Gerard Moreno a 93. percben váltott gólra egy videózás után megítélt tizenegyest.

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

Osasuna–Villarreal 2–2 (Budimir 8., 20. – a másodikat 11-esből, ill. Baena 67., G. Moreno 90+3. – 11-esből)

KÉSŐBB

16.15: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Leganés–Real Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Atlético Madrid–Alavés 2–1 (Griezmann 76. – 11-esből, Sörloth 86., ill. Guridi 6. – 11-esből)

Valencia–Real Betis 4–2 (Tarrega 8., H. Duro 50., 53., D. López 56., ill. H. Duro 14. – öngól, Chimy Ávila 66.)

Girona–Espanyol 4–1 (Gil 4., Miovszki 16., 21., Krejcí 28., ill. Puado 55.)

Las Palmas–Mallorca 2–3 (Essugo 77., Fábio Silva 83. – 11-esből, ill. Dani Rodríguez 46., Navarro 56., Mojica 90+1.)

Kiállítva: Muriqi (88., Mallorca)

Celta Vigo–Barcelona 2–2 (A. González 84., H. Álvarez 86., ill. Raphinha 15., Lewandowski 61.)

Kiállítva: Casado (82., Barcelona)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Getafe–Valladolid 2–0 (A. Rodríguez 70., Nyom 73.)