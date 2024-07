Vatai Gabriella a Magyar Röplabdaszövetség új elnöke

A megjelent 53 küldöttből 51 szavazott, közülük 43-an igennel, hárman ellene voksoltak, és volt öt tartózkodás is. A tagság Vatait és az elnökségi tagokat öt évre választotta meg.

A korábbi 51-szeres válogatott, az elmúlt időszakban az MRSZ operatív, majd ügyvezető igazgatójaként dolgozó Vatai egyetlen jelölt volt a posztra. Munkáját tiszteletbeli elnökként a 329-szeres válogatott röplabdázó Bardi Gyöngyi, valamint kilenctagú elnökség segíti majd. Utóbbiba András Krisztina, Gál László, Mári Róbert, Klauser Róbert, Kocsik-Bogár Anita, Kovács Szilárd, Sára Botond, Szaniszló Szilvia és Veres Péter került be.

A szervezetet tavaly óta Bögöly Gyula irányította, de június közepén lemondott.

Bögöly napirend előtti felszólalásában egy és negyedéves munkájának értékeléseként arról beszélt, kinevezése után egyből elrendelte az MRSZ átvilágítását, aminek kapcsán intézkedési tervet fogadott el, ennek kivitelezése jelenleg is folyamatban van. Az elmúlt hetekben a magyar sajtóban megjelent vádaskodó cikkekre vonatkozóan azt mondta: a TAO-elszámolásokkal kapcsolatos esetleges visszaéléseket nem ők, hanem az Állami Számvevőszék vizsgálja a 2020 és 2022 közötti évek vonatkozásában.

„Az elmúlt egy évben az olasz és a szerb szövetséggel is kedvező feltételekkel kötöttünk együttműködési megállapodást, emellett nagyszerű hazai utánpótlás világversenyeket rendeztünk annak ellenére is, hogy az állami TAO-keret 2017 óta nem változott” – kezdte a nehézségek sorolását a leköszönő elnök.

Kiemelte, az elmúlt hét évben jóval több lett a TAO-támogatásra jogosult sportszervezet, ami miatt „a tortaszeletek kisebbek lettek”, éppen ezért az ugyancsak távozó elnökséggel együtt kudarcként élte meg, miszerint annak ellenére sem sikerült a Szerencsejáték Zrt.-t bevonniuk a támogatók körébe, hogy „azt a sportállamtitkár úr is teljes mellszélességgel támogatta”.

„Olyan elnökre és elnökségre van szükség, amely a privát szférából megfelelő mennyiségű pénzt tud bevonni a röplabdába. A cél nem lehet más, mint a megújulás és a még hatékonyabb szervezet kialakítása” – mondta Bögöly Gyula, megköszönve a lehetőséget és a bizalmat arra, hogy vezethette a szövetséget.

Kersch Ferenc korábbi elnök, egyben a küldöttgyűlés levezető elnöke bejelentette, hogy 53 mandátummal rendelkező tagszervezet jelent meg az eseményen, amely így határozatképes.

Ezt követően Sárik Zoltán, az előző, keddi nappal távozó elnökség egyetlen le nem mondott tagja napirend előtti felszólalásában arról beszélt, „nagy a baj a sportágban”, amit szerinte jól mutat, hogy két éven belül a negyedik elnöke lehet a szervezetnek.

„Érdemi, rendszerszintű eredményeket nem tudunk felmutatni a látványcsapatsportágak körébe való bekerülés óta, és minden évben rettegünk, hogy kiesünk ebből a rendszerből” – mondta Sárik. Közölte, meglátása szerint különböző, általa részletesen kifejtett szabálytalanságok miatt a küldöttgyűlés eredménytelen lesz, és az itt esetleg meghozott döntések a bíróságon megtámadhatók lesznek.

Válaszul Kersch Ferenc elmondta, „nem látja akadályát” annak, hogy a küldöttgyűlést megtartsák, míg Vatai Gabriella ügyvezető közölte: a kollégáival alaposan körbejárták, minden a szabályoknak megfelelően történt-e, és mivel igen, ezt „akár egy feljelentés esetén is vállalják”.

A testület ezt követően elfogadta a 2023-as pénzügyi és szakmai beszámolót, illetve a 2024-es terveket is. A tavalyi évre vonatkozó pénzügyi beszámolóra vonatkozóan Bartha László, a gödöllői klub elnöke és Vatai között hosszas kérdezz-felelek alakult ki, amit csak Kersch javaslatára zártak le a felek.

Vatai menet közben kijelentette: a sajtóban megjelentekkel ellentétben „nem tűnt el egymilliárd forint a szövetségből”, és csődbe sem megy az MRSZ, ugyanakkor a felhalmozott tartalékaik egy részét felhasználták a tavalyi két világeseményre, az U17-es Európa-bajnokságra és az U19-es világbajnokságra.

„Emellett tavaly sok tagszervezetnek kellett utófinanszírozásban elutalni befejezett ingatlanberuházásra szóló összegeket” – mondta Vatai.

Az alapszabály-módosítással kapcsolatban is éles vita alakult ki Sárik és Kersch között, ugyanakkor a küldöttek 33 igen, 8 nem szavazat, valamint 11 tartózkodás mellett ezt is elfogadták.

Azt ezt követő elnökválasztás előtt Bardi Gyöngyi azt mondta, megtisztelő számára a jelölés, és arra kérte a küldöttséget, hogy a Vataira szavazzanak, aki „a csapatával együtt olyan programot állított össze, ami mellé oda tud állni, és amire szüksége van a sportágnak”.

Vatai – aki végül egyedüli jelölt volt – programja bemutatásában kifejtette, az edzőket minden fronton segíteni szeretnék, emellett a sportolók kiválasztási rendszerét is szeretnék általakítani.

„A mindennapi munkában Gyöngyi vinné a sportszakmai részt, én inkább a működési feladatokat szeretném vinni. Meg kell becsülnünk a múltat, szeretnék tehetséggondozó programot indítani, hogy a 15-17 éves játékosok a sportágban maradjanak” – jelentette ki Vatal.

Hozzátette, néhány hónappal ezelőtt nem fordult meg a fejében, hogy elnökjelöltként fog a küldöttgyűlés elé állni, de sikerült olyan koncepciót összerakniuk, ami alapján „nyugodt szívvel mondhatja, megválasztásuk esetén meg fogják állni a helyüket”.

„Nem one man show-t szeretnék megvalósítani, a kezdetekről fogva csapatban gondolkozom és így is fogok dönteni. Az elnökségbe olyan motivált jelölteket találtunk, akik szinte mindegyikénél van röplabdás kapcsolódás, és az üzletemberek is látnak lehetőséget a sportágban” – jelentette ki Vatai, aki kulcsfontosságúnak nevezte az állami támogatásoknak való kitettség csökkentését.