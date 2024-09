Luterán Petra ezüstérmes távolugrásban a párizsi paralimpián!

Ezúttal jóval barátságosabb körülmények fogadták a sportolókat az atlétikai versenyek helyszínén, mint egy nappal korábban, amikor zuhogott az eső. Száraz pályán, napsütésben és kissé hűvös időben, de kellemes hőmérsékletben lehetett versenyezni.

A 400 méteren negyedik Luterán Petra (T47) az idén világbajnoki bronzérmet szerzett távolugrásban, s a mostani döntőt is jól kezdte. Elsőre 563 centiméterre repült, ezzel az első sorozat után a második helyen állt a három éve, Tokióban harmadik, vb-címvédő ecuadori Kiara Rodríguez mögött. Másodikra 553, harmadikra pedig egyéni csúcs, 581 centiméter következett, így a verseny második felét ezüstérmes pozícióban kezdhette Luterán.

Rodríguez mellett sokáig a kétszeres címvédő, vb-ezüstérmes új-zélandi Anna Grimaldi volt a legnagyobb riválisa, aki a negyedik sorozatban 575-öt ugrott. A magyar atléta ekkor és a következő körben sem tudott javítani (562, 566). Az utolsó sorozat aztán nagy izgalmakat hozott, 576 centiméteres ugrásával a dán Björk Nörremark bejelentkezett az éremre, s miután Grimaldi belépett, biztossá vált a magyar ezüstérem. Luterán aztán az utolsó ugrásával megkoronázta addigi teljesítményét, ugyanis 585-tel újabb egyéni rekordot ért el, és megérdemelten ünnepelhette élete első paralimpiai érmét.

A számot paralimpiai rekorddal (605 centiméter) Rodríguez nyerte, aki a mezőnyben egyedüliként tudta átlépni a hatméteres határt.

A tíz éve, a nankingi ifjúsági olimpián magasugrásban negyedik Luterán Petra már abbahagyta a versenyzést, amikor két éve egy közlekedési balesetben elvesztette a bal alkarját. Ezután kezdett újra atletizálni, és parasportolóként visszatért a pályára. Férjével az Egyesült Államokban él, de a felkészülést tavasz óta Magyarországon végezte edző-édesapja, Luterán László irányításával.

A tanulásban akadályozott szegedi ikerpár, Biacsi Ilona és Bernadett az 1500 méteres síkfutás döntőjében állt rajthoz a Stade de France-ban. A testvérpár tagjai közül Ilona büszkélkedhet a jobb eredményekkel, nyolc éve, Rióban ezüstérmes volt a paralimpián, négyszer pedig – az idén is – harmadikként ért célba a vb-n.

Ezúttal egyikük sem tudott beleszólni a dobogós helyek sorsába, hamar leszakadtak az élbolytól, Ilona a hetedik, Bernadett pedig a nyolcadik helyen ért célba.

A számot – sorozatban negyedszer – a világcsúcstartó lengyel Barbara Bieganowska-Zajac nyerte.

„Nagyon örülök! Egyéni csúcs hatodik ugrásra és második hely, ezt még álmomban sem gondoltam volna – nyilatkozott az MTI-nek a friss ezüstérmes. – Azért jöttem, hogy megjavítsam a legjobbamat és ez ma kétszer is sikerült. Pedig a hatodik sorozatban már eléggé el vagyunk fáradva, én is ezt éreztem magamon, de jó volt a deszkafogás. A többieket nem figyeltem, nem is néztem, hogy mit ugrott az új-zélandi. Az utolsó ugrás után odamentem édesapámhoz, és ő mondta, hogy második lettem. Hatalmas öröm volt! Nagyon sokat adott a jelenléte, mondott instrukciókat is persze, de szerintem ha egy mesét mond, már az is megnyugtatott volna, annyira összeszokott csapat vagyunk.”

„A távolugrás teljesen más, mint a magas, eddig nem állt annyira a szívemhez közel, de már nagyon élvezem. Egyre jobban kezdek belejönni, a nekifutás egyre jobb, egyre gördülékenyebben megy minden. Lehet, hogy a végén távolugró leszek. De azért a 400-at még megtartjuk!” – mondta mosolyogva Luterán Petra, akinek még hátravan a 200 méter, amelyen szintén szeretne egyéni csúcsot futni.

„Nem erre számítottam, más eredményért jöttem ide – mondta csalódottan az MTI-nek Biacsi Ilona. – Nem tudom, mi történt, pedig nagyon jó volt a közönség. Nagy iramot mentünk az elején, aztán nyolcszáznál mintha elfogytam volna. Ők rátettek még egy lapáttal, én pedig nem tudtam.”

PARALIMPIA, PÁRIZS

ATLÉTIKA

Női T47, távolugrás

1. Kiara Rodríguez (Ecuador) 605 cm

2. LUTERÁN PETRA 585

3. Björk Nörremark (Dánia) 576

Női T20, 1500 m

1. Barbara Bieganowska-Zajac (Lengyelország) 4:26.06 p

2. Ljudmila Danilina (Ukrajna) 4:28.40

3. Antonia Keyla da Silva Barros (Brazília) 4:29.40

…

7. BIACSI ILONA 4:54.41

8. BIACSI BERNADETT 5:00.12